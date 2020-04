Ne soyez pas surpris s’il vous faut quelques mois pour obtenir votre test de stimulation du coronavirus – .

L’administration Trump devrait commencer à envoyer la première vague de contrôles de stimulation du coronavirus dans quelques semaines, ce qui fournira aux particuliers jusqu’à 1200 $ et aux couples jusqu’à 2400 $ (plus 500 $ pour chaque enfant d’un parent de moins de 18 ans). .

Les Américains dont les chèques se retrouvent dans la dernière vague d’envois postaux de l’IRS, cependant, pourraient ne pas recevoir leurs chèques pendant quelques mois de plus, selon une note de la Maison démocrate.

Préparons la bonne nouvelle pour ceux d’entre vous qui attendent avec impatience votre chèque de stimulation du coronavirus de l’administration Trump, qui fournira jusqu’à 1200 $ pour les individus et 2400 $ pour les couples. Le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, a promis lors du briefing du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche jeudi après-midi que l’argent commencerait à sortir dans deux semaines, contrairement à son assurance initiale de trois semaines.

Une mise en garde importante, cependant: ceux d’entre vous qui seront dans la première vague de chèques devront avoir vos informations bancaires déjà dans le dossier afin que l’argent puisse vous parvenir sous la forme d’un dépôt direct. Alternativement, un portail Web est en train d’être mis en place afin que vous puissiez donner à l’IRS ces informations pour aller de l’avant et vous rapprocher de l’avant de la file d’attente. La mauvaise nouvelle, cependant, est pour ceux d’entre vous qui attendent un chèque papier par la poste.

Les personnes vers la fin des déboursements de relance de l’IRS pourraient ne pas recevoir leurs chèques par la poste pendant quelques mois, selon une note de la Maison démocrate obtenue par . qui a cité l’explication des responsables de l’administration Trump aux législateurs.

Comme nous l’avons noté précédemment, mai est un calendrier beaucoup plus probable pour de nombreuses personnes en attente d’un chèque, malgré l’assurance de Mnuchin que l’argent commencerait à être distribué dès la mi-avril. La façon dont le calendrier se déroulera, l’IRS enverra environ 60 millions de paiements à partir de la semaine du 13 avril pour les contribuables avec des informations de dépôt direct dans le dossier.

Le mémo obtenu du House Ways and Means Committee note que les chèques papier aux personnes pour lesquelles l’IRS n’a pas d’informations sur le dépôt direct commenceraient probablement à sortir trois semaines plus tard, au cours de la semaine du 4 mai. Mais, encore une fois, les deux sont des dates de début, c’est-à-dire que simplement parce que vous tombez dans l’une de ces catégories, l’IRS pourrait encore prendre un peu plus de temps pour vous parvenir.

Les chèques papier, par exemple, devraient être envoyés par la poste à un rythme d’environ 5 millions par semaine, selon la note de service citée par .. À ce rythme, il faudrait en fait environ 20 semaines pour terminer l’envoi de ces chèques, bien que la bonne nouvelle soit que les personnes aux revenus les plus bas devraient d’abord obtenir les leurs.

