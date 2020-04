Ne soyez pas un imbécile d’avril – sauvegardez dès aujourd’hui!

Dr. Mac’s Rants & Raves

Épisode # 377

La Journée mondiale de la sauvegarde est passée (31 mars), mais c’est toujours le bon moment pour ma réprimande annuelle sur les sauvegardes, à savoir: si vous n’avez pas de sauvegarde, vos fichiers pourraient disparaître à jamais en un clin d’œil.

Quand j’ai écrit mon premier livre, Dr. Macintosh (1989; Addison-Wesley), j’ai dit:

“Il n’y a que deux types d’utilisateurs de Mac: ceux qui ont perdu des données et ceux qui vont perdre des données.”

Je le dis depuis trois décennies, et même si je pense que beaucoup (sinon la plupart) des utilisateurs de Mac ont déjà compris le message, certains ne l’ont toujours pas.

Selon la Journée mondiale de la sauvegarde, environ 30% des utilisateurs d’ordinateurs n’ont jamais sauvegardé. Si cela vous décrit, j’ai une mauvaise nouvelle: vous allez perdre toutes vos affaires.

Notez que je ne mâche pas mes mots en disant que vous pourriez ou pourriez tout perdre – j’ai dit que vous allez tout perdre parce que sans sauvegarde, vous allez absolument et positivement perdre tous vos fichiers un jour.

Tous les disques échouent (éventuellement)

Tous les disques durs et à semi-conducteurs (et autres supports de stockage) échouent finalement. Cela ne fait aucun doute, la seule question est de savoir quand ils échoueront.

Si vous lisez cette colonne depuis un moment, vous savez que je suis obsédé par les sauvegardes redondantes. Mais, malgré les horreurs de perdre toutes vos données au moins une fois par an dans ma chronique, j’entends toujours des lecteurs et des amis tout le temps, racontant des histoires de malheur sur les données qu’ils ont perdues et la sauvegarde qu’ils prévoyaient de faire bientôt.

Ne laissez pas cela vous arriver.

Prenez l’engagement

L’engagement de la Journée mondiale de la sauvegarde dit: «Je jure solennellement de sauvegarder mes documents importants et mes précieux souvenirs le 31 mars. Je parlerai également à mes amis et à ma famille de la Journée mondiale de la sauvegarde – les amis ne laissent pas partir sans sauvegarde. “

Je vous encourage à prendre l’engagement si vous n’avez pas de sauvegarde, mais à mon avis, une sauvegarde ne suffit pas. Donc, en 2018, j’ai proposé de renommer April Fools Day Journée mondiale de sauvegarde redondante: pas de tromperie car une sauvegarde ne suffit jamais.

Si vous aimez les sauvegardes comme moi, profitez-en pour parler à vos amis et aux membres de votre famille. Aidez-les à protéger leurs précieuses données si vous le pouvez. Rappelez-leur qu’une seule surtension ou un coup de foudre pourrait faire frire tout leur disque ou Mac. Et rappelez-leur qu’ils pourraient tout perdre – chaque photo, vidéo, document et tout autre fichier sur leur Mac – en un clin d’œil.

Faites-le pendant que vous avez le temps

Je sais que nous avons de plus gros poissons à faire frire ces jours-ci, mais c’est important aussi. Alors, s’il vous plaît, rappelez à vos parents, enfants, amis, voisins et à toute autre personne que vous aimez cette Journée mondiale de la sauvegarde et la Journée mondiale de la sauvegarde redondante: aucun imbécile n’est venu ni n’est parti. Ensuite, soyez un héros en leur proposant de les aider à créer un système de sauvegarde redondant fiable.

J’ai créé une autre courte vidéo de service public (moins de 2 minutes) sur l’importance des sauvegardes redondantes, que vous pouvez regarder (ou partager).

Enfin, veuillez vous connecter à nouveau la semaine prochaine pour la conclusion passionnante, avec des conseils, des astuces et des techniques pour créer des systèmes de sauvegarde fiables.