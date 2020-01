Ne vous attendez pas à un véritable zoom optique avec un appareil photo 64MP

91Mobiles

La série Samsung Galaxy S20 s’annonce comme l’une des meilleures plates-formes de caméras pour smartphones de 2020, et les fuites suggèrent des capacités de zoom intéressantes.

L’une des fuites les plus importantes est que le Galaxy S20 et le Galaxy S20 Plus offriront un zoom téléobjectif 64MP. Mais Max Weinbach de XDA dit que le zoom n’est pas réellement optique. Au lieu de cela, la caméra 64MP est “simplement en train de recadrer car elle a un tas de pixels supplémentaires”.

La seule chose sur laquelle je ne suis pas entré dans les détails était la caméra zoom 64MP. Ce n’est pas un zoom optique. Au lieu de cela, il suffit de recadrer en groupe, car il a un tas de pixels supplémentaires. Remarquerez-vous la différence? Probablement pas.

Cela signifie également que le 8K n’aura pas l’air bancal d’un téléobjectif.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 28 janvier 2020

Cette vue est également apparemment partagée par Ice Universe, un bloc série, affirmant que la caméra 64MP n’est pas capable de regrouper les pixels et offre un “zoom de recadrage de pixels”.

Ce n’est pas tout à fait surprenant, car les appareils commerciaux équipés de téléobjectifs à ultra haute résolution sont rares dans l’industrie des smartphones à l’heure actuelle. En disant cela, le Galaxy S20 Ultra devrait offrir un appareil photo à zoom périscope 48MP avec zoom hybride 30x.

Nous avons déjà vu des appareils comme l’Asus Zenfone 6 offrir un zoom numérique 2x via son appareil photo principal de 48 MP au lieu d’un capteur téléobjectif approprié. Le précédent existe donc pour une approche haute résolution du zoom, mais j’espère que Samsung utilise la super-résolution et d’autres techniques pour obtenir des résultats plus nets.

Nous avons également vu des entreprises comme OnePlus et Xiaomi proposer des caméras téléobjectif à une longueur de zoom, puis utiliser le recadrage et d’autres techniques pour atteindre le facteur de zoom final annoncé. Par exemple, le Mi Note 10 propose un téléobjectif 8MP 3,7x qui crache un zoom 5MP 5x. Pendant ce temps, le OnePlus 7 Pro dispose d’un capteur téléobjectif 13MP 2,2x qui crache un résultat de zoom 8MP 3x.

Des fuites récentes suggèrent que les Galaxy S20 et S20 Plus utiliseront des caméras principales 12MP, mais comment les téléphones offriront-ils une qualité d’enregistrement 8K si cette norme nécessite un appareil photo 33MP +? Eh bien, Ice Universe dit que la caméra zoom 64MP sera utilisée pour la vidéo 8K à la place. Quoi qu’il en soit, il semble que la série Galaxy S20 regorge de technologies intéressantes.