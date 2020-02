Ne vous attendez pas à une mise à niveau majeure

Evan Blass

Le Huawei Mate 20 Pro s’est démarqué en 2018 pour sa vitesse de charge rapide, offrant une charge de 40 W qui a porté la batterie de 4200 mAh à 70% de sa capacité en 30 minutes. Depuis, nous avons également vu cette technologie sur le P30 Pro et le Mate 30 Pro.

Maintenant, il semble que la série Huawei P40 ait été certifiée par l’organisme chinois 3C, selon MySmartPrice et Digital Chat Station. Et la certification montre qu’un modèle (vraisemblablement le P40 standard) prend en charge une charge de 22,5 W, tandis que l’autre modèle (probablement la variante Pro) prend en charge une charge de 40 W. Consultez le tableau ci-dessous et notez les mentions de charge 10V / 2.25A et 10V / 4A respectivement.

Cela signifie que nous envisageons probablement la même vitesse de charge pour le Huawei P40 et P40 Pro que ses prédécesseurs. La vitesse de charge du P40 Pro semble alors assez rapide, mais un peu décevante lorsque d’autres marques proposent des solutions de charge 50W et même 65W. La vitesse de 22,5 W du modèle vanilla est également attendue depuis longtemps pour une mise à niveau, car la variante standard avait cette vitesse depuis les jours Huawei P10.

Cependant, il est possible que Huawei ait pu modifier d’autres éléments pour permettre une charge plus rapide. Par exemple, les produits phares récents de Samsung prennent en charge les technologies PPS et USB-Power Delivery 3.0 pour assurer une charge rapide mais cool.

La liste 3C semble également confirmer que les deux modèles Huawei P40 prendront en charge la connectivité 5G. Mais il est tout à fait possible que nous puissions également voir des variantes 4G, car la série Mate 30 équipée du Kirin 990 avait également des options 4G.

Nous obtiendrons tous les détails officiels le 26 mars, alors que le PDG de Huawei, Richard Yu, a confirmé que la série P40 sera lancée à ce moment-là. Qu’aimeriez-vous voir d’autre de la série P40? Donnez-nous votre liste de souhaits ci-dessous!