Ne vous attendez pas à votre contrôle de stimulation du coronavirus de l’administration Trump avant mai – .

Le Sénat américain a maintenant mis la touche finale à un plan de relance lié aux coronavirus de 2 billions de dollars, qui prévoit que l’administration Trump envoie des rabais de récupération aux Américains touchés sous la forme de chèques de 1200 $ et 2400 $.

Les contrôles sont le résultat de l’impact du nouveau coronavirus sur l’économie, qui a été profond et a laissé des millions d’Américains sans revenu en raison des fermetures d’entreprises ou de la réduction drastique de leurs heures de travail.

Les chèques devraient sortir en mai.

Comme prévu, les législateurs fédéraux ont maintenant fini de hacher les détails d’un accord de relance massif de 2 000 milliards de dollars destiné à atténuer certaines des conséquences économiques désastreuses de la nouvelle épidémie de coronavirus aux États-Unis. Parmi les éléments les plus importants du plan, il y a les chèques directs fournissant de l’argent d’urgence de l’administration Trump qui seront envoyés aux Américains, pour remettre rapidement de l’argent dans les poches des personnes qui ont été licenciées ou qui ont vu leurs heures réduites. parce que nous avons tous été contraints de rentrer chez nous à cause de la propagation du virus.

Selon les termes du plan de relance, les Américains célibataires recevraient 1 200 $ tandis que les couples mariés recevraient 2 400 $, et les parents recevraient également 500 $ supplémentaires pour chacun de leurs enfants de moins de 18 ans. Et même si cela peut sembler une bonne nouvelle pour les Américains laissés aux prises avec inquiétude pour l’avenir en raison des dommages causés par ce virus, ne célébrez pas encore – il est probable que ces contrôles ne commenceront pas à sortir avant mai, en fonction des précédents.

Le plan de relance prévoit environ 250 milliards de dollars pour cet argent d’urgence, et selon le Tax Policy Center, environ 90% des Américains seraient éligibles à un paiement complet ou partiel. En partie, car il y a des seuils de revenu auxquels vous devez vous conformer pour avoir droit au plein montant – un revenu brut ajusté d’au plus 75 000 $ pour que les particuliers obtiennent le paiement intégral. Si le vôtre se situe entre 75 000 $ et 99 000 $, vous aurez droit à un paiement partiel, mais vous n’obtiendrez rien si vous faites plus de 99 000 $ (doublez ces seuils pour les couples).

Le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin, avait promis que les chèques commenceraient à sortir dans deux semaines, mais sur la base de chèques de relance comme celui-ci qui ont été envoyés par le passé, mai est probablement un meilleur pari quant au moment où cela se produira.

D’une part, l’IRS est au centre du traitement de ces chèques, et il traite avec un budget et un personnel plus petits qu’il y a dix ans, lorsque l’administration George W. Bush a envoyé une série de chèques d’urgence aux Américains au milieu de la Grande Récession. Et il a fallu trois mois aux Américains pour commencer à les obtenir après que Bush eut signé leur approbation.

Pour revenir encore plus loin, il a fallu six semaines pour que des chèques de remise similaires commencent à sortir en 2001 à la suite de la signature par Bush d’une énorme réduction d’impôt.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

