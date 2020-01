Ne vous embêtez pas avec les AirPod lorsque ces écouteurs Sony à 200 $ sont à 84 $ – .

“WF1000XBM1” n’a pas tout à fait la même sonnerie que “AirPods”, mais les vrais bourgeons sans fil de Sony ont quelques avantages. Tout d’abord, ils semblent fantastiques. Deuxièmement, ils sont bien plus confortables que les AirPod et leur ajustement est plus sûr. Troisièmement, malgré le fait que les AirPods soient en vente à partir de 128,99 $, les écouteurs sans fil Sony WF1000XBM1 à 200 $ sont en vente pour encore moins – seulement 84,99 $!

Voici plus d’informations sur la page du produit:

Véritable conception sans fil avec streaming Bluetooth ininterrompu.

L’annulation du bruit numérique vous permet d’écouter sans distraction.

L’application Sony | Headphones Connect pour Android / iOS utilise la technologie Smart Listening pour contrôler vos paramètres de son ambiant.

L’écoute intelligente par Adaptive Sound Control passe automatiquement en mode de son ambiant en fonction de votre activité. Mode son ambiant pour entendre le son essentiel sans retirer votre casque.

Un pilote de 6 mm pour un son clair et net

Profitez jusqu’à 9 heures d’autonomie avec l’étui de transport rechargeable.

La conversation se déroule librement avec des appels mains libres à travers l’écouteur gauche. Laissez votre téléphone où il se trouve: parlez simplement d’un simple toucher.

Dans la boîte: étui de charge, câble USB (1), écouteurs (écouteurs en caoutchouc de silicone hybride long (SS, S, M, L X2), supports de montage (M, L X2), écouteurs à confort triple (S, M, L X2))

Technologie de connectivité: Bluetooth

