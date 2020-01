Ne vous inquiétez pas, Pistol Whip arrive toujours au PSVR

Pistol Whip, l’un des jeux VR les plus populaires de 2019, est enfin sur le point de devenir PSVR (PlayStation VR) dans un avenir proche. Le développeur des jeux Cloudhead s’est tourné vers Twitter pour faire l’annonce, mais n’a pas donné de détails. Nous savons par l’annonce originale de l’E3 2019 que Pistol Whip était toujours destiné au PSVR, mais les développeurs se sont concentrés sur la fourniture de l’expérience aux plateformes Oculus Quest et PC VR en premier. Il est difficile de cibler plusieurs plates-formes en tant que petit développeur, mais Cloudhead assure aux utilisateurs de PSVR qu’ils seront en mesure de remplir les chaussures de John Wick dans un avenir très proche.

Pistol Whip a été appelé un brillant mélange de Super Hot VR, Beat Saber et, bien sûr, John Wick. Si vous regardez la bande-annonce dans le tweet ci-dessus, vous comprendrez immédiatement pourquoi cette combinaison fonctionne si bien. Pistol Whip est une combinaison étonnante de visuels, de mouvements et de musique qui met l’accent sur le plaisir du joueur à travers une série de niveaux, pas des chansons. Les niveaux de Pistol Whip ne sont que cela: des niveaux. Bien que chaque niveau soit en effet conçu autour d’une chanson, ce n’est pas un jeu de rythme comme Beat Saber ou Guitar Hero où vous échouerez si vous ne suivez pas le rythme. C’est également une conception de jeu parfaite pour PSVR car c’est une conception de niveau linéaire un peu comme un jeu de tir sur rails.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à augmenter vos routines d’exercices quotidiennes avec un peu de VR, vous serez heureux de savoir que Pistol Whip a tendance à se concentrer sur la moitié inférieure du corps. Étant donné que de nombreux jeux VR ne nécessitent que de déplacer la moitié supérieure de votre corps (Beat Saber, par exemple), Pistol Whip ajoute une variété très nécessaire au mélange. Cloudhead Games a également travaillé sur de nouveaux niveaux en plus des changements et des améliorations au fur et à mesure qu’il se dirige vers la version 1.0, et il est très probable que nous verrons Pistol Whip enfin atteindre PSVR une fois qu’il atteindra ce nombre magique.

Comment empêcher Pistol Whip de détruire votre frêle forme humaine