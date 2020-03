Nest pour 140 $, ou économisez 42 $ sur un modèle futuriste fou – .

Que vous ayez ou non un quelconque intérêt dans le domaine de la «maison intelligente», il y a quelques types d’appareils que vous devriez absolument avoir. Nous ne parlons pas de gadgets complexes avec des capteurs fous dont vous avez besoin d’un doctorat. se rendre compte. Nous parlons d’achats simples et simples qui vous rendent la vie meilleure avec un minimum d’efforts. Un haut-parleur intelligent Alexa comme l’Echo Dot est sur la liste, bien sûr, tout comme une prise intelligente (ces prises intelligentes Wi-Fi sont en vente pour seulement 6,75 $ chacune). Cependant, tout en haut de la liste se trouve un thermostat intelligent – et aujourd’hui est le jour où vous allez enfin en obtenir un.

Si vous n’êtes pas trop familier avec les thermostats intelligents et que vous vous demandez ce qui fait d’un thermostat intelligent comme un Nest un incontournable, nous pouvons le résumer pour vous en quatre mots: cela vous fait économiser de l’argent. En utilisant une programmation intelligente qui s’ajuste et s’adapte au lieu de programmes statiques chaque jour, un thermostat intelligent peut réduire considérablement la durée de fonctionnement de vos systèmes de chauffage et de climatisation. Inutile de dire que moins ils sont allumés, plus votre facture d’énergie sera basse. En prime, vous utilisez également moins de ressources comme l’électricité et le gaz, ce qui contribue à l’environnement.

Il y a trois offres de thermostat intelligent en particulier sur lesquelles nous allons nous concentrer aujourd’hui, principalement parce qu’elles sont parmi les meilleures offres de thermostat intelligent que nous ayons vues jusqu’à présent cette année.

Tout d’abord, notre thermostat intelligent préféré et le plus abordable est au prix le plus bas que nous ayons vu depuis des mois. Il s’agit du Nest Thermostat E, qui coûte 200 $ mais n’est plus que de 140 $ en ce moment. Il s’agit d’une version moins chère du Nest Learning Thermostat, mais ce qui est formidable, c’est qu’il possède toutes les mêmes fonctionnalités de base que le modèle le plus cher. La grande différence est le boîtier et l’écran, qui est un verre dépoli élégant au lieu de l’écran OLED du Learning Thermostat. Les fonctionnalités intelligentes sont toutes les mêmes, ce qui en fait le thermostat intelligent le plus intelligent et le plus abordable qui soit.

Ensuite, le Nest Learning Thermostat de 250 $ est en vente aujourd’hui sur Amazon pour environ 212 $. Il ne fait aucun doute qu’il a un aspect et une sensation beaucoup plus haut de gamme que le thermostat E, c’est pourquoi il coûte tellement plus cher. Comme nous l’avons dit, les fonctionnalités intelligentes sont toutes les mêmes. Si cela ne vous dérange pas de dépenser l’argent supplémentaire, cet élégant thermostat intelligent vaut vraiment la peine d’être amélioré.

Enfin et surtout, nous avons la conception de thermostat intelligent la plus folle que nous ayons jamais rencontrée. Le thermostat intelligent GLAS de Johnson Controls n’est certainement pas aussi populaire que l’un ou l’autre des modèles Nest, mais il contient toutes les fonctionnalités intelligentes dont vous avez besoin ainsi que l’application et la commande vocale. L’attraction principale ici est cependant le design et le style. Il y a une base qui se fixe au mur, et le reste est un écran tactile transparent! C’est incroyable, et c’est aujourd’hui plus de 42 $ de réduction chez Amazon.

