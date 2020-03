Nest subit une autre panne – deux en autant de jours (Mise à jour: corrigée)

Si vous ne parvenez pas à vous connecter au flux en direct de votre Nest Cam, à régler votre thermostat Nest ou à configurer un nouveau produit Nest dès maintenant, vous n’êtes pas seul. Le service subit (une autre) panne partielle au moment où nous parlons. Bien que les caméras semblent revenir, les thermostats sont toujours sortis.

La nouvelle fait suite à la panne d’hier, qui était un peu plus répandue, et liée (nous supposons) à une panne de routeur à Atlanta, qui a également perturbé les services G Suite.

Artem d’AP n’est pas en mesure d’ajuster ses (nombreux) thermostats Nest.

Le compte Nest de Google sur Twitter a indiqué aux clients qu’ils étaient conscients du problème et travaillaient sur un correctif. Le tableau de bord d’état actuel de Nest indique également un problème persistant, avec des pannes partielles signalées pour la configuration et le couplage, les applications Nest et la Nest Cam Live Video. L’historique vidéo / vidéo enregistré ne doit pas être affecté. Les thermostats Nest subissent une panne complète.

Artem n’a pas pu se connecter via l’application plus tôt dans la journée.

DownDetector montre également un pic dans les rapports sur les problèmes de service Nest, diminuant quelque peu au cours des dernières minutes alors que les flux de caméras semblent revenir – plusieurs de ceux d’Android Police ont vu leurs caméras revenir en ligne juste avant leur publication, bien que le tableau de bord et les rapports indiquent que d’autres peuvent encore avoir des problèmes.

Espérons que le problème sera bientôt résolu.

Résolu

Les choses semblent être fixes. Le tableau de bord Nest Status est désormais entièrement vert et les rapports sur Twitter indiquent que le problème est résolu pour tout le monde.

Vous pouvez maintenant vous sentir libre de régler votre thermostat.