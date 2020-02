Nest Wifi vs Eero Mesh: quel système de routeur acheter?

Victoires par un glissement de terrain

Routeur Nest Wifi

En avoir pour son argent

Eero Mesh Router

Le routeur Wifi Nest est un poids lourd sérieux, avec une excellente couverture, fiabilité et vitesse. Chaque routeur peut doubler à la fois comme point de terminaison et comme prolongateur de réseau, et les Nest Points achetables peuvent même servir de haut-parleurs intelligents compatibles avec Google Assistant. Google a publié un produit puissant ici, et c’est celui qui obtient notre recommandation complète.

169 $ sur Amazon

Avantages

Le matériel embarqué a du punch

Les Nest Points peuvent être utilisés comme haut-parleurs intelligents

Installation facile

Intégration Google Home / Google Wifi

Gamme décente

Les inconvénients

Manque de prise en charge du Wi-Fi 6

Plus cher que certaines alternatives

Le routeur ne peut pas être utilisé comme haut-parleur intelligent

Si vous cherchez une bonne affaire, vous pouvez probablement vous contenter du routeur Eero, disponible pour près d’une centaine de dollars de moins que l’offre de Google. Dans le même temps, vous feriez probablement mieux de dépenser un peu plus pour le routeur Wi-Fi Nest. Et si vous voulez vraiment rester avec Eero, achetez plutôt l’Eero Pro.

99 $ sur Amazon

Avantages

Peu coûteux

Le service d’abonnement d’Eero ajoute une tonne de valeur

Installation facile

Les inconvénients

La couverture n’est pas excellente

Vitesse de réseau plus lente

Le matériel embarqué ne résiste pas vraiment

De l’éclairage intelligent à la climatisation, de la sécurité domestique aux appareils de cuisine, la diversité et la quantité d’appareils connectés à Internet augmentent à un rythme exponentiel. Et à mesure que cette technologie de maison intelligente gagne en importance, le besoin de matériel réseau maillé puissant et fiable pour la prendre en charge devient encore plus grand. Aujourd’hui, nous comparerons les produits de deux des marques les plus connues du marché: le routeur Wi-Fi Google Nest et le routeur maillé Eero.

Ce n’est pas vraiment une compétition. Bénéficiant de spécifications similaires à l’Eero Pro sans Wi-Fi tri-bande pour lui donner un avantage, l’Eero Mesh de base ne correspond tout simplement pas à Nest. Le matériel de Google est plus rapide, offre de meilleures vitesses et couvre une plus grande surface, le tout pour un prix nominalement plus élevé.

Deux classes de poids différentes

Source: Eero

Pour la catégorie des moins de 100 $, le routeur Eero est en fait un très bon achat. En plus de s’intégrer de façon transparente à Amazon Alexa, il offre une fiabilité décente, un routage intelligent et des vitesses de réseau passables. Springing for Eero vous donne également accès à un service d’abonnement appelé Eero Secure.

Destiné à fournir aux utilisateurs une meilleure confidentialité et sécurité, Eero Secure déverrouille des fonctionnalités telles que le filtrage de contenu, SafeSearch, l’assistance technique prioritaire et le blocage des publicités à l’échelle du réseau. Le niveau suivant de l’abonnement, connu sous le nom d’Eero Secure Plus, ajoute des comptes pour plusieurs applications et services majeurs axés sur la sécurité, notamment 1Password, Malwarebytes Anti-Malware et encrypt.me VPN. C’est génial si vous recherchez un réseau maillé sécurisé avec un budget limité.

Enfin, comme avec tous les produits Eero, Eero Mesh a une compatibilité intégrée avec l’assistant vocal Alexa d’Amazon. Si vous êtes grand sur Amazon et ses produits, cela pourrait être un tirage au sort pour vous. D’un autre côté, si vous avez déjà quelque chose de Google dans votre maison, cela ne va pas influencer votre décision.

Ces avantages sont finalement pâles par rapport à ce que Nest apporte également.

Routeur Nest Wifi

Eero Mesh Router

Bandes

Double (2,4 GHz / 5 GHz)

Double (2,4 GHz / 5 GHz)

Norme sans fil

IEEE802.11a / b / g / n / ac

IEEE802.11a / b / g / n / ac

Sortie Wifi

4×4 MU-MIMO

2×2 MU-MIMO

Beamforming

Oui

Oui

Bluetooth LE

Oui

Oui

Processeur

Quad-Core 1,4 GHz

Quadricœur 700 MHz

Ports Gigabit

2

2

Mémoire

4 GO

4 GO

RAM

1 Go

512 Mo

Couverture maximale (pi2)

2200

1500

Sécurité

WPA3

WPA2

Si vous utilisez des produits Nest ou Google WiFi, le routeur Wi-Fi Nest est une évidence. Combinez-le avec des Nest Points et vous pouvez même étendre votre maison intelligente à commande vocale avec votre réseau. Chaque point se double d’un haut-parleur intelligent compatible avec Google Assistant. En parlant de points, ils sont peut-être le meilleur moyen de ramener à la maison le grand fossé entre les spécifications du routeur Eero et du routeur Wifi Nest.

Les points n’offrent pas de bonnes spécifications par rapport au routeur Wi-Fi Nest. Comparés au routeur Eero, ils sont en fait plus puissants, offrant une meilleure couverture et des vitesses plus rapides. Les expandeurs Beacon d’Eero sont dans un bateau similaire. Ils sont à la fois plus chers et plus costauds que le routeur de base.

Conclusion

Source: Google

Il n’y a pas d’autre moyen de le dire – le routeur Wifi Nest est simplement une classe de matériel différente de celle du routeur maillé Eero. Il offre une meilleure couverture, des vitesses plus rapides, une meilleure sécurité à bord (WPA3 vs WPA2) et une meilleure prise en charge de plusieurs appareils. Il est également rétrocompatible avec Google Wifi et fonctionne parfaitement avec Google Assistant.

Le routeur maillé Eero n’est pas un mauvais produit pour son coût. Mais si vous en avez l’argent, nous vous recommandons d’acheter le routeur Wifi Nest. C’est tout simplement un meilleur produit complet.

Notre premier choix

Routeur Nest Wifi

Réseautage domestique haut de gamme

C’est puissant, intuitif, rapide et sécurisé. Vous ne pouvez pas demander beaucoup plus de votre matériel réseau. Et par rapport au routeur maillé Eero, le routeur Wifi Nest est tout simplement le produit supérieur.

Sécurité à faible coût

Eero Mesh Router

Sécurité sur un budget

Si vous recherchez un matériel de réseau maillé décent et sécurisé, le routeur maillé Eero est un choix décent, offrant de bonnes spécifications et une bonne couverture pour son prix. Cela dit, si l’argent n’est pas un objet, le routeur Wifi Nest est un meilleur choix. Il est supérieur à presque tous égards.

