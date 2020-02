Nest Wifi vs Eero Pro: quel routeur maillé devriez-vous acheter?

Notre recommandation

Le routeur Wifi Nest a beaucoup à aimer. Il est à la fois puissant et facile à utiliser, offrant une connectivité rapide et transparente dans toute la maison. Le seul inconvénient est que les Points n’offrent pas tout à fait la même connectivité que le routeur. Heureusement, le routeur lui-même se double d’un prolongateur de réseau.

Avantages

S’intègre parfaitement avec Google Home et Google Wifi

Les Nest Points font également office d’enceintes intelligentes

Matériel embarqué puissant

Installation facile

Les inconvénients

Double bande uniquement

Pas de support pour Wi-Fi 6

Le routeur manque de fonctionnalité de haut-parleur intelligent

Les points sont un peu faibles, selon les spécifications

Il y a beaucoup à aimer à propos de l’Eero Pro. Son matériel tri-bande signifie des vitesses plus cohérentes dans toute votre maison, il s’intègre très facilement avec Alexa, et le service d’abonnement d’Eero offre de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Malheureusement, ceux-ci ne suffisent pas à justifier son prix plus élevé, en particulier lorsque le routeur Nest le surpasse.

Avantages

Wi-Fi tri-bande pour une plus grande cohérence

Excellent support pour Amazon Alexa

Installation facile

Peut définir des horaires qui contrôlent la connectivité pour sélectionner les appareils

Les fonctionnalités de sécurité sont de premier ordre

Les inconvénients

Ralentissez

Plus cher

Nécessite des frais d’abonnement pour certaines fonctionnalités

Pas de support pour Wi-Fi 6

Bien que la 2e génération Eero Pro soit un excellent produit à part entière, le routeur Wifi Nest est tout simplement le meilleur choix. Bien qu’il ne dispose pas de la connectivité tri-bande du Pro, il compense cela avec un meilleur matériel intégré, plus de mémoire et une meilleure vitesse réseau globale. Il coûte également moins cher que le Pro, ce qui est un autre point en sa faveur.

C’est sous le capot qui compte

Source: Nirave Gondhia / Android Central

À première vue, vous pouvez vous attendre à ce que l’Eero Pro surpasse le routeur WiFi Nest. Il a quelques avantages pour lui par rapport à son concurrent. La connectivité tri-bande offre une fiabilité légèrement meilleure et une protection supplémentaire contre les interférences de signal.

Certaines des fonctionnalités supplémentaires du Pro – dont la plupart ne sont disponibles que par abonnement – sont également intéressantes. Ils représentent probablement l’avantage le plus important du produit par rapport à Nest, surtout si vous êtes soucieux de la confidentialité. De manière générale, un abonnement Eero Pro (Eero Secure ou Eero Secure Plus) est destiné à vous donner plus de contrôle sur votre réseau, vos données et votre confidentialité.

Eero Secure fournit une recherche sécurisée, un filtrage de contenu, un blocage des annonces à l’échelle du réseau et un support technique prioritaire. Eero Secure Plus adoucit davantage la transaction avec les comptes pour le cryptage.me VPN, Malwarebytes anti-malware et 1Password. Si vous êtes préoccupé par la protection de votre réseau et de vos données, cet abonnement à lui seul pourrait rendre Eero Pro utile.

En fin de compte, cependant, ces fonctionnalités ne suffisent pas à donner à Eero un avantage sur le Nest.

Routeur Nest Wifi

Eero Pro

Bandes

Double (2,4 GHz / 5 GHz)

Tri (2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz)

Norme sans fil

IEEE802.11a / b / g / n / ac

IEEE802.11a / b / g / n / ac

Sortie Wifi

4×4 MU-MIMO

2×2 MU-MIMO

Beamforming

Oui

Oui

Bluetooth LE

Oui

Oui

Processeur

Quad-Core 1,4 GHz

Quadricœur 700 MHz

Ports Gigabit

2

2

Mémoire

4 GO

4 GO

RAM

1 Go

512 Mo

Couverture maximale (pieds carrés)

2200

2000

Sécurité

WPA3

WPA2

Le routeur Wi-Fi Nest offre la plupart des mêmes fonctionnalités de base que l’Eero Pro, avec un meilleur matériel et une meilleure prise en charge de plus d’appareils sur le même réseau. Il offre également une couverture sans fil sur une zone légèrement plus grande et utilise le cryptage WPA3 au lieu du cryptage WPA2, ce qui signifie que votre réseau maillé sera plus sécurisé avec l’offre de Google. Prenez en compte la rétrocompatibilité avec Google WiFi et l’intégration complète avec Google Assistant / Google Home, et vous disposez d’un réseau maillé parfait pour prendre en charge votre maison intelligente.

Source: Eero

Bien sûr, il n’y a pas beaucoup de choses que ni le routeur ne fait particulièrement bien. L’un de nos plus gros problèmes avec les deux systèmes est qu’ils ne comportent qu’un seul port gigabit de rechange. Si vous souhaitez connecter plusieurs appareils via Ethernet, vous n’avez pas de chance.

Il y a aussi le fait que si vous achetez des extensions pour l’un ou l’autre des routeurs plutôt que d’acheter les routeurs eux-mêmes, il y a quelques inconvénients. Dans le cas de Nest WiFi, les points Nest WiFi n’offrent pas la même vitesse de connexion que le routeur principal, en plus de ne pas avoir de port Ethernet. Bien que cela ne dérange probablement pas la plupart des gens, si vous avez des systèmes intensifs en réseau loin de votre routeur, vous remarquerez peut-être un peu de ralentissement. Cela est quelque peu atténué par le fait que chaque point fait également office de haut-parleur intelligent Google Nest, avec toutes les fonctionnalités de Google Assistant.

Les expandeurs d’Eero, connus sous le nom de Beacons, souffrent de quelque chose de similaire. Comme le point Nest, il n’a pas de port Ethernet et est nettement moins puissant que l’Eero Pro. Cependant, il fait aussi office de veilleuse – pas aussi cool qu’un haut-parleur intelligent, mais un peu de fonctionnalités supplémentaires tout de même.

Sur le sujet des extendeurs, c’est un autre domaine où Nest se place devant Eero, et pas seulement en raison de la fonctionnalité de haut-parleur intelligent des points. Le forfait Eero Pro et Beacon coûte environ 299 $, offrant jusqu’à 3750 pieds carrés de couverture. Une combinaison Nest Wifi Routeur et Point, quant à elle, coûte moins cher et couvre jusqu’à 3 800 pieds carrés.

C’est un petit avantage, mais un avantage tout de même, et un avantage supplémentaire de Nest par rapport à Eero.

Dans l’ensemble, nous pensons que les spécifications parlent d’elles-mêmes. Bien qu’Eero présente un package attrayant à première vue, il ne peut pas être à la hauteur de ce que Nest a à offrir.

Notre premier choix

Routeur Nest Wifi

Rapide, puissant, intuitif

Google a pratiquement amélioré tout ce qui concerne son matériel sans fil avec le routeur Wi-Fi Nest. Il offre une vitesse exceptionnelle, un design cool et une installation et une configuration faciles. Bien que cela puisse être un peu plus cher que d’autres solutions de maillage sur le marché, dans ce cas, vous en avez pour votre argent.

Wifi tri-bande

Eero Pro

Plus âgé, mais toujours un concurrent sérieux

L’Eero Pro pourrait être surperformé par l’offre de Google, mais cela ne signifie pas que c’est un mauvais routeur par tous les moyens. Il est puissant en soi, le Wi-Fi tri-bande lui donnant un léger avantage sur le Nest en termes de fiabilité. De plus, si vous êtes prêt à payer pour un abonnement, il offre une tonne de fonctionnalités supplémentaires introuvables sur le Nest. Pourtant, même cela ne justifie pas vraiment le prix plus élevé.

