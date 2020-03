Netatmo actualise son application de sécurité laide et périmée, ajoute un sélecteur de qualité vidéo

Netatmo n’est peut-être pas la première marque qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à la sécurité des maisons intelligentes, mais la société française fait bien les choses. Ses caméras sont livrées sans frais cachés, mais offrent un stockage local, des sauvegardes sur Dropbox et un serveur FTP, la reconnaissance faciale (mais pas super fiable), la détection d’alarmes, l’intégration de Google Assistant – des avantages qui coûtent généralement cher avec les produits concurrents. Cependant, dans mon examen de la caméra de bienvenue, l’un des aspects que je déplorais le plus était l’application Android lente. Deux ans plus tard, il a finalement reçu un grand rafraîchissement.

La nouvelle application de sécurité est plus fluide, plus rapide et plus belle, mais plus blanche. Il n’y a pas de mode sombre, mais j’espère que le passage à un thème entièrement blanc signifie qu’il sera plus facile pour les développeurs d’implémenter un sombre bientôt.

La gauche: Onglet Accueil. Milieu: Livestream, sélecteur de qualité, chronologie. Droite: Menu latéral.

La nouvelle interface a deux onglets pour montrer qui est à la maison et qui est absent, en fonction de la technologie de reconnaissance faciale de la caméra. Ils sont suivis d’onglets séparés pour les autres gadgets Netatmo (sirène, capteurs et avertisseurs de fumée). Comme avec l’ancienne application, le flux en direct et les événements enregistrés peuvent être balayés du bas, mais il y a un ajout important ici: un sélecteur de résolution vidéo. Cela vous permet de choisir la qualité du streaming en direct ou des vidéos enregistrées, pour vous adapter à votre vitesse de connexion.

Paramètres actualisés.

Tous les paramètres ont également été mis à jour, et ils incluent désormais des boutons bascule de style iPhone (eh bien …). Côté positif, ils me semblent mieux organisés. Vous pouvez lire les autres changements mineurs ci-dessous.

Cette version est une refonte graphique complète avec une nouvelle identité Netatmo.

De plus, voici ce qui a changé:

– Refonte des écrans multi-identifiants

– Utilisez un détecteur de fumée pour récupérer le Wi-Fi dans l’installateur de fumée

– Reprise de l’installation des caméras et du détecteur de fumée

– Ajouter un bouton dans le lecteur vidéo pour choisir la résolution vidéo

– Ajouter des paramètres de détection de sabotage de sirène

– Nouvel écran d’inscription / de connexion

– Résoudre les problèmes de GPS en quittant la maison

– Améliorations pour petit écran

– Correction d’un problème de son de notification