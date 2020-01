Netflix affirme que les gens recherchent plus souvent «The Witcher» que «The Morning Show»

Selon Netflix, plus de gens recherchent son émission The Witcher plus souvent que celle de ses concurrents. Cela comprend la série phare d’Apple TV + (via AP).

Netflix ajoute des abonnés, mais la pression augmente

Annonçant ses résultats mercredi, Netflix a déclaré que les données sur les tendances de Google révélaient que plus de gens recherchaient plus souvent The Witcher que The Morning Show, Jack Ryan (Amazon) ou The Mandalorian (Disney +).

Globalement, Netflix a ajouté 8,8 millions d’abonnés dans le monde au cours du dernier trimestre de 2019. Cependant, le PDG Reed Hastings a admis que l’arrivée de Disney + mettait plus de pression sur son entreprise. “Cela nous enlève un peu”, a-t-il déclaré. “Mais encore une fois, l’essentiel de la croissance à venir provient de la télévision linéaire.”