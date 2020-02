Netflix ajoute de nouvelles listes “Top 10” présentant le contenu le plus populaire

Netflix a annoncé aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité qui verra le service de streaming offrir une série de 10 meilleures listes qui mettent en évidence le contenu le plus populaire sur la plate-forme.

Il y aura une liste globale des 10 meilleurs, une liste des 10 émissions de télévision les plus populaires et une liste des 10 films les plus populaires. Les deux dernières listes seront visibles lors de la visite des onglets des émissions de télévision et des films, respectivement.

Les 10 meilleures listes seront spécifiques à chaque pays où Netflix est disponible, et les listes seront mises à jour quotidiennement. Netflix indique que le positionnement de la liste variera “en fonction de la pertinence des émissions et des films pour vous”.

Les émissions et les films qui sont ajoutés aux 10 meilleures listes de Netflix auront un badge “Top 10” où qu’ils se trouvent dans l’interface Netflix, donc le contenu populaire sera visible que les gens naviguent par genre, recherchent des émissions spécifiques ou sélectionnent du contenu à partir d’une liste personnelle.

Netflix a testé les 10 meilleures listes au Mexique et au Royaume-Uni au cours des six derniers mois et est maintenant prêt à les déployer dans le monde entier.

