Netflix annonce un fonds de 100 millions de dollars pour les coronavirus

Netflix a annoncé la création d’un fonds pour les coronavirus de 100 millions de dollars pour aider la communauté créative pendant la pandémie de coronavirus.

Dans un communiqué de presse du vendredi 20 mars, il a déclaré:

La crise de Covid-19 est dévastatrice pour de nombreuses industries, y compris la communauté créative. Presque toute la production télévisuelle et cinématographique a cessé à l’échelle mondiale, laissant des centaines de milliers d’équipes et de casting sans emploi. Ceux-ci incluent des électriciens, des charpentiers, des chauffeurs, des coiffeurs et des maquilleurs et plus encore, dont beaucoup sont payés à l’heure et travaillent projet par projet.

Cette communauté a soutenu Netflix à travers les bons moments, et nous voulons les aider à traverser ces moments difficiles, en particulier pendant que les gouvernements déterminent encore quel soutien économique ils fourniront. Nous avons donc créé un fonds de 100 millions de dollars pour aider à surmonter les difficultés de la communauté créative.

Netflix dit que «la plupart» du fonds servira à soutenir les travailleurs les plus touchés sur ses propres productions dans le monde. Netflix a déjà promis deux semaines de salaire pour le casting et l’équipe de toutes les productions qu’il a été contraint de suspendre la semaine dernière. Il a également déclaré que 15 millions de dollars du fonds iront à “des tiers et des organisations à but non lucratif fournissant des secours d’urgence à une équipe sans emploi et à des castes” dans les pays où Netflix est très présent.

Il fera également un don de 1 million de dollars aux organismes suivants:

SAG-AFTRA Foundation Covid-19 Disaster Fund

Le Fonds du cinéma et de la télévision

Aux États-Unis, l’Actors Fund Emergency Assistance

1 million de dollars entre l’AFC et la Fondation des Artistes

Le directeur du contenu de Netflix a déclaré:

Ce qui se passe est sans précédent. Nous ne sommes aussi forts que les personnes avec lesquelles nous travaillons et Netflix a la chance de pouvoir aider les plus durement touchés de notre industrie à travers cette période difficile.