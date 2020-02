Netflix commence à utiliser son codec AV1 sur Android pour aider les utilisateurs à enregistrer des données

Netflix a annoncé aujourd’hui qu’il avait commencé à diffuser des vidéos en utilisant le codec AV1 libre de droits sur son application Android. Le codec AV1, sorti en 2018, promet une amélioration de 20% de l’efficacité de compression par rapport au codec VP9.

L’efficacité de compression d’AV1 garantira une expérience de streaming supérieure dans les zones où les réseaux cellulaires peuvent être peu fiables et aidera à sauvegarder les données pour les membres qui ont des plans de données limités. Netflix dit qu’il prévoit de déployer AV1 sur toutes ses plates-formes à l’avenir, bien que seuls des titres sélectionnés soient actuellement disponibles pour diffuser en AV1. Pour diffuser en AV1, vous devrez activer la fonction “Enregistrer les données” dans l’application Netflix Android en appuyant sur Paramètres de l’application> Utilisation des données cellulaires sous l’onglet Plus.

Le codec AV1 est un successeur de VP9 et a été développé par l’Alliance for Open Media (AOMedia), dont Netflix, Google, Intel, Cisco, Amazon, Mozilla et Microsoft sont membres fondateurs. Pour rendre AV1 plus largement disponible, Netflix sponsorise un effort open source pour optimiser les performances 10 bits. Le géant du streaming espère également étendre l’utilisation d’AV1 à davantage de cas d’utilisation et travaille activement avec des partenaires d’appareils et de chipsets pour l’étendre au matériel.

YouTube, qui a commencé à tester le codec AV1 en septembre 2018, permet actuellement aux utilisateurs de diffuser le codec libre de droits à une résolution pouvant atteindre 480p. Cela tient au fait que même si AV1 est plus efficace que VP9, ​​il nécessite également une puissance de calcul plus élevée.

