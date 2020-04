Netflix, Disney Plus et d’autres devraient-ils vraiment arrêter de charger pendant COVID-19?

L’épidémie de coronavirus a entraîné la fermeture de la plupart des gouvernements à partir de la mi-mars. Depuis lors, un grand nombre de personnes ont été forcées de rester chez elles ou choisies de s’auto-mettre en quarantaine. En conséquence, l’utilisation des services en ligne dans tous les domaines a considérablement augmenté pour le travail, l’éducation et, oui, le divertissement.

Des services comme Netflix, Disney Plus, Hulu, Amazon Prime Video, YouTube et d’autres voient des pics d’utilisateurs. En effet, les derniers résultats financiers de Netflix ont montré que le service a ajouté un énorme 15,8 millions d’abonnés – plus du double de ce qui était attendu. De nombreux services de streaming ont volontairement réduit leurs débits de streaming vidéo vers l’Europe et d’autres parties du monde pendant la crise des coronavirus, craignant qu’un trop grand nombre d’utilisateurs ne submerge l’infrastructure Internet.

Pendant ce temps, un certain nombre de services de streaming ont étendu les rameaux d’olivier aux personnes coincées à la maison. Certains services, notamment CBS All Access, Shudder et Sundance Now, ont étendu leurs essais gratuits de 7 ou 14 jours à 30 jours pour les nouveaux utilisateurs. D’autres services de streaming ont même offert une grande partie de leur contenu gratuitement sans abonnement. Netflix a publié un certain nombre d’émissions éducatives gratuitement via YouTube. Plusieurs saisons complètes d’émissions d’Apple TV Plus et de YouTube Originals sont également disponibles pour diffuser et regarder gratuitement.

Mais ces services devraient-ils aller encore plus loin, car l’épidémie de coronavirus continuera probablement à garder de nombreuses personnes chez elles en mai et juin? Une pétition en ligne récemment lancée sur Change.org contient une proposition. Selon la pétition, les services de streaming comme Netflix, Disney Plus et d’autres devraient “[enact] un arrêt temporaire de 60 jours des frais d’adhésion. . .. “

Pourquoi les streamers ne devraient-ils pas facturer leurs services maintenant?

Pourquoi les gens veulent-ils que Netflix, Disney Plus et d’autres cessent de se charger? Selon la pétition, alors que les gens se distancient socialement, tout le monde a ressenti le besoin d’utiliser des services de streaming pour «alléger leur monotonie». Dans le même temps, l’énorme perte d’emplois résultant des règles de distanciation sociale par la plupart des gouvernements a créé une pression économique considérable. Par conséquent, de nombreuses personnes peuvent ne pas être en mesure de payer les frais d’adhésion pour leurs services de streaming préférés pour le moment.

La pétition ajoute:

Si les gens peuvent regarder autant qu’ils le souhaitent, quand ils le souhaitent, cela contribuera à atténuer le stress de l’isolement familial et encouragera les gens à rester à la maison. Il s’agit d’une stratégie de santé communautaire responsable.

La pétition en ligne a été lancée il y a deux semaines. Au moment de la rédaction de cet article, il compte désormais près de 50 000 signatures en ligne.

Est-ce que ça va vraiment arriver? Et devrait-il?

La suspension des factures de Netflix, Disney Plus et d’autres a en effet un attrait pendant cette crise. Après tout, de nombreux opérateurs sans fil prennent des mesures pour aider les ménages à nuire à l’économie, comme la suppression des frais de retard et des frais de dépassement de données. Certains opérateurs ajoutent même plus de données à certains forfaits sans fil.

Cependant, il est très peu probable que les principaux services de streaming réduisent simplement leurs sources de revenus pendant deux mois, même pendant cet événement de coronavirus. Ce serait une catastrophe financière pour eux. Ce serait particulièrement mauvais pour Netflix, car il s’agit presque entièrement d’une entreprise de streaming uniquement, tandis que Hulu, Amazon Prime et Disney Plus font simplement partie de grandes entreprises.

L’autre gros problème avec cette idée est qu’il existe de nombreux services de streaming proposant gratuitement des films et des émissions de télévision en ligne. Des services tels que YouTube, Pluto TV, Tubi et bien d’autres sont accessibles avec seulement une connexion Wi-Fi ou sans fil cellulaire nécessaire.

N’oublions pas le tout nouveau service de streaming Quibi. À partir de maintenant jusqu’à la fin avril, le service permet aux gens de s’inscrire et d’obtenir non seulement 60 jours de service gratuit, mais 90 jours gratuitement. Le service continue d’ajouter de nouveaux spectacles chaque semaine également.

En fin de compte, personne n’oblige les gens à payer pour Netflix, Disney Plus ou l’un des autres services de streaming premium. Il y a beaucoup de contenu vidéo gratuit à regarder en ligne pour aider à atténuer la monotonie de rester à la maison. La question, du moins pour nous, est de savoir si vous pensez ou non que les services premium valent le prix qu’ils facturent pendant cette crise. Sur la base des chiffres de Netflix, la réponse semble être «oui», du moins pour l’instant.

Qu’est-ce que tu penses? Cette pétition est-elle scandaleuse ou allez-vous signer?

