Netflix ne donne aucun «laissez-passer gratuit» – .

Les escroqueries au coronavirus continuent d’apparaître tous les jours et les dernières cibles Netflix.

Certains utilisateurs de Twitter ont signalé avoir reçu des messages pour les «laissez-passer gratuits» de Netflix pendant la période d’isolement que beaucoup d’entre nous affrontent actuellement.

Netflix a confirmé qu’il s’agit d’une arnaque et dit qu’il n’y a pas de promotion en cours liée au coronavirus.

Alors que la nouvelle pandémie de coronavirus oblige des villes, des États et des pays entiers à fermer, la diffusion en continu est devenue le passe-temps de choix de millions de personnes dans le monde entier. Que vous travailliez à domicile ou que vous ne puissiez pas travailler du tout à cause du virus, il est probable que vous ayez profité d’un ou deux essais gratuits du service de streaming pour tuer un certain temps en attendant que le monde revienne normal dans les semaines à venir.

En fait, quelques services ont même introduit des promotions pour les nouveaux clients à la lumière de la crise actuelle, mais si vous recevez un SMS ou voyez un message sur les réseaux sociaux au sujet d’un laissez-passer gratuit pour Netflix, évitez-le à tout prix.

Beaucoup d’entre nous sont devenus des experts dans la détection des escroqueries au fil des ans, que les fraudeurs essaient de nous faire passer des SMS, des e-mails, des appels téléphoniques ou des tweets viraux et des publications sur Facebook. Mais de temps en temps, même l’utilisateur le plus prudent hésite et clique sur un mauvais lien ou ouvre un e-mail qu’il ne devrait pas avoir. Donc, avant de devenir victime de la dernière arnaque de coronavirus, sachez que Netflix n’offre aucune sorte de promotion liée à la pandémie virale.

Après que des rapports ont commencé à circuler lundi auprès d’utilisateurs de Twitter qui ont affirmé avoir reçu des messages sur les laissez-passer Netflix gratuits, un porte-parole de Netflix a contacté Business Insider et a confirmé qu’aucune promotion n’était en cours pour le moment. Si vous n’avez jamais utilisé Netflix auparavant, vous obtiendrez un mois de service gratuit lorsque vous vous inscrivez pour la première fois, mais cela n’a rien à voir avec le virus et ne vous sera pas annoncé dans un message texte.

Voici le message reçu par au moins une personne contenant un lien de phishing (que nous n’avons pas inclus):

En raison de la pandémie de CoronaVirus dans le monde, @netflix offre des laissez-passer gratuits pour sa plate-forme pendant la période d’isolement. Exécutez sur le site car il se terminera rapidement!

L’anglais cassé est un drapeau rouge assez évident, mais si je n’ai pas Netflix ou un ami qui partagera leur compte et que je vois ce lien en faisant défiler sans réfléchir sur Twitter, je pourrais cliquer dessus sans réfléchir. Mais maintenant, vous savez que c’est faux et que personne ne vous offre un abonnement Netflix gratuit, y compris Netflix lui-même. Si vous souhaitez diffuser Stranger Things ou Narcos, vous devrez obtenir un compte à l’ancienne.

