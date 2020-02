Netflix obtient une nouvelle interface utilisateur Chromecast avec des recommandations de contenu et plus

Lorsque vous rentrez du travail et que vous lancez Netflix sur le Chromecast ce soir, vous remarquerez peut-être que quelque chose est un peu différent aujourd’hui. La société déploie une nouvelle interface beaucoup plus attrayante pour l’ensemble de l’expérience Netflix sur Chromecast, y compris un écran ambiant “Ready to Cast” remanié et quelques ajustements à l’écran de chargement et à l’écran de pause.

L’écran “Prêt à diffuser” qui s’affiche une fois que vous connectez l’application à votre Chromecast a une apparence considérablement mise à jour. Au lieu de simplement regarder le logo de l’entreprise pendant que vous recherchez du contenu sur Cast à partir de l’application, Netflix promeut maintenant activement ses émissions et films. Une sélection rotative d’images fixes et les descriptions qui l’accompagnent seront désormais affichées. Connaissant Netflix, le contenu est probablement même personnalisé en fonction de ce qu’il pense que vous voudrez peut-être regarder.

La prochaine fois que vous vous connecterez à votre Chromecast avant de choisir quelque chose à regarder, Netflix proposera maintenant quelques recommandations. Mais ce n’est pas tout.

Au dessus: Écran de chargement. Au dessous de: Écran de pause.

L’écran de chargement semble également avoir été légèrement modifié. Bien que nous n’ayons pas l’ancienne version pour la comparer, les titres semblent un peu plus gros et plus audacieux, et je ne suis pas entièrement sûr si toutes les mêmes informations concernant les saisons / épisodes ont été montrées auparavant – ou si c’était le cas, qu’elles a pris ce même formatage. L’écran que vous voyez lors de la pause du contenu reprend les mêmes indices, et il montre le logo Netflix maintenant, juste au cas où vous auriez oublié le service à partir duquel vous diffusiez, je suppose.

“Prochain épisode” obtient également un look légèrement peaufiné.

La notification “Prochain épisode” que vous obtenez au début du compte à rebours des années 30 est également un peu plus grande et plus audacieuse à nos yeux, et l’espacement du minuteur qui décompte semble également légèrement différent.

La société n’a pas fait d’annonce officielle sur ce changement, il est probablement trop mineur pour le mériter, mais vous devriez le voir en direct la prochaine fois que vous lancerez Netflix sur votre Chromecast. Pour autant que nous puissions en juger, il a été déployé pour tout le monde. Et franchement, ça a l’air plutôt bien.