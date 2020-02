Netflix présente les 10 meilleures listes pour vous aider à obtenir votre frénésie

Netflix a introduit une nouvelle fonctionnalité Top 10 sur sa plate-forme pour vous aider à décider ce que vous souhaitez regarder. Comme vous le savez, le service de streaming a un barrage de titres à regarder, mais les parcourir peut être un défi. Maintenant, pour la première fois, le service classera les émissions de télévision, les films et autres contenus sur sa plate-forme sous la forme de listes Top 10.

Dans l’application Netflix, vous repérerez une nouvelle bannière avec les 10 meilleurs titres de votre pays. Netflix dit qu’il mettra à jour cette liste quotidiennement pour refléter le nouveau contenu qui fait la coupe. La position de la rangée variera en fonction de la pertinence des émissions et des films pour vous.

Netflix

En plus du contenu général du Top 10, vous verrez également un badge Top 10 distinct sur certains titres lors de la navigation. De cette façon, vous pouvez reconnaître immédiatement le contenu le plus populaire de votre pays ou région lorsque vous vous trouvez dans des sections spécifiques.

Netflix

Si vous souhaitez obtenir des recommandations Top 10 plus spécifiques, vous pouvez le faire en vous rendant dans les onglets films et émissions de télévision. Accédez à l’onglet Films et vous verrez la liste des 10 meilleurs films, tandis que l’onglet Émissions de télévision affiche les 10 meilleures émissions de télévision.

Netflix dit avoir testé la fonctionnalité Top 10 au Mexique et au Royaume-Uni au cours des six derniers mois.

«Les membres des deux pays les ont trouvés utiles, nous les déployons donc encore plus», a indiqué la société dans un communiqué de presse. Il n’a pas vraiment fourni de liste des pays où la nouvelle fonctionnalité est disponible, mais elle semble être déployée dans le monde entier.