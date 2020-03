Netflix réduit la qualité de la vidéo en streaming en Europe pour réduire l’utilisation des données et réduire la pression sur les réseaux à large bande

Netflix a répondu à une demande de l’Union européenne de réduire sa qualité de vidéo en streaming en Europe pour soulager la tension réseau des millions de personnes travaillant à domicile.

Selon la BBC, Netflix réduit la qualité vidéo en Europe pour les 30 prochains jours. Netflix dit que le changement réduira la consommation de données de 25%, mais que les téléspectateurs seront toujours satisfaits de la qualité de l’image.

Pour limiter l’utilisation des données, Netflix réduit les débits de streaming, ce qui pourrait rendre les vidéos un peu plus pixélisées.

“À la suite des discussions entre le commissaire Thierry Breton et [Netflix chief executive] Reed Hastings, et compte tenu des défis extraordinaires soulevés par le coronavirus, Netflix a décidé de commencer à réduire les débits binaires dans tous nos flux en Europe pendant 30 jours “, a déclaré la société.

L’Union européenne a demandé à Netflix, YouTube et d’autres services de streaming d’envisager des réductions temporaires de la qualité du streaming en raison du nombre anormalement élevé de personnes travaillant à domicile et profitant des services de streaming.

L’UE souhaite que les plateformes de streaming limitent le contenu à la définition standard au lieu de la haute définition, et elle souhaite également que les utilisateurs individuels fassent attention à leurs taux de consommation de données.

Le fait d’avoir un grand nombre de personnes à la maison a fait craindre que les connexions à large bande, conçues pour faire face aux pics de trafic du soir, ne soient pas en mesure de gérer de longues journées d’adultes participant à des vidéoconférences et d’enfants prenant des cours en ligne ou jouant à des jeux. L’Italie, l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie, a enregistré une augmentation de 75% du trafic haut débit domestique et des réseaux mobiles au cours du week-end.

Netflix n’a pas précisé si la réduction du débit binaire sera mise en œuvre dans d’autres pays comme les États-Unis, mais il ne semble pas que les fournisseurs Internet américains aient demandé de telles mesures pour le moment. Plus tôt cette semaine, la Federal Communications Commission des États-Unis a autorisé Verizon, T-Mobile et US Cellular à utiliser temporairement du spectre supplémentaire pour répondre à la demande accrue d’accès à large bande.

