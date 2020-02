Netflix vient de sortir une nouvelle fonctionnalité d’application géniale, mais vous ne l’obtiendrez pas sur iPhone – .

Netflix est toujours le roi du streaming, mais ses concurrents rattrapent leur retard plus rapidement que jamais. Avec Disney +, Apple TV +, Amazon Prime Video et tous les autres cannibalisant rapidement chaque coupe-cordon en vue, Netflix fait de son mieux pour garder une longueur d’avance avec de nouvelles fonctionnalités qui améliorent un peu son application.

À cette fin, Netflix vient d’annoncer qu’il déploie une nouvelle façon d’enregistrer les données lors de la diffusion en continu, et c’est tout sur le nouveau codec AV1. Le codec, qui est en préparation depuis des années et qui bénéficie du soutien de sociétés comme Google et Amazon, offre une compression plus efficace et enregistre les données en cours de route. La grosse prise? Il n’est disponible que sur les appareils Android sur mobile.

Voici maintenant Netflix explique les choses:

AV1 est un codec vidéo haute performance sans redevance qui offre une efficacité de compression améliorée de 20% par rapport à nos encodages VP9 †. AV1 est rendu possible grâce au large engagement de l’industrie en matière d’expertise et de propriété intellectuelle au sein de l’Alliance for Open Media (AOMedia), dont Netflix est un membre fondateur.

Pour le moment, le codec peut être activé en activant la fonction «Enregistrer les données» dans l’application Netflix sur Android. Cependant, cela ne convertira pas immédiatement tout votre contenu au nouveau codec pour la diffusion mobile. Netflix note que seuls certains titres bénéficieront du nouveau codec, et on ne sait toujours pas quels appareils Android prendront réellement en charge ce nouveau mode, car nous savons tous que les smartphones Android ne sont pas tous créés égaux.

«Au fur et à mesure que les performances des codecs s’améliorent avec le temps, nous prévoyons d’étendre notre utilisation d’AV1 à davantage de cas d’utilisation et nous travaillons désormais également avec des partenaires de périphériques et de chipsets pour étendre cela au matériel», explique Netflix.

Donc, si vous avez un téléphone Android plus récent et que vous aimez regarder Netflix en déplacement, cela pourrait être un moyen intégré simple de sauvegarder des données et, par la suite, de l’argent en appuyant simplement sur le commutateur numérique de votre application Netflix.

Source de l’image: XanderSt / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.