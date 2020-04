Netflix vous permet désormais d’ajouter un code PIN à votre profil

Netflix a annoncé aujourd’hui l’ajout de plusieurs nouvelles options de contrôle parental, y compris une fonctionnalité qui permet aux parents et à d’autres personnes d’ajouter un code PIN à leur profil pour empêcher l’accès au profil par d’autres.

La définition d’un code PIN peut être effectuée en ouvrant les paramètres du compte et en faisant défiler jusqu’à la section Profil et contrôle parental.

À partir de là, les utilisateurs peuvent choisir d’activer la fonction “Verrouillage de profil”, qui demandera le mot de passe du compte et permettra ensuite de créer un code PIN à quatre chiffres. Les codes PIN peuvent être configurés sur le site Web de Netflix ou dans l’application mobile sur un iPhone ou un iPad.

En plus des codes PIN pour protéger les profils, Netflix a ajouté des filtres pour les comptes des enfants qui sont basés sur les classements des pays, des options pour supprimer des séries ou des films individuels par titre, et une fonctionnalité pour examiner les paramètres de chaque profil en utilisant le hub Profil et contrôle parental dans le menu des paramètres .Étiquette: Netflix

Cet article, “Netflix vous permet maintenant d’ajouter un code PIN à votre profil” est d’abord apparu sur MacRumors.com

Discutez de cet article dans nos forums

.