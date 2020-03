Netflix, YouTube et Amazon Prime pour réduire la qualité de streaming en Europe (mise à jour)

Mise à jour, 23 mars 2020 (3 h 25 HE): Netflix a réduit la qualité de ses flux vidéo la semaine dernière après une demande de l’UE. Le commutateur est destiné à réduire la congestion du réseau car des millions de personnes sont bloquées à la maison.

Maintenant, la firme a révélé qu’elle offrira cette même option aux FSI intéressés dans d’autres marchés touchés par des ordres de verrouillage.

«Nous allons donc apporter un soulagement aux FAI qui traitent de grosses commandes de« refuge sur place »mandatées par le gouvernement en fournissant la réduction de 25% du trafic que nous avons commencée en Europe. Pour les autres réseaux, nous nous en tiendrons à nos procédures normales – jusqu’à ce que et à moins qu’ils ne rencontrent leurs propres problèmes. »

La firme a également cherché à clarifier ce à quoi les abonnés devraient s’attendre sur les marchés concernés, en disant que vous obtenez toujours la résolution pour laquelle vous avez payé (que ce soit en 4K ou en HD).

«Dans des circonstances normales, nous avons plusieurs (parfois des dizaines) de flux différents pour un seul titre dans chaque résolution. En Europe, pour les 30 prochains jours, dans chaque catégorie, nous avons simplement supprimé les flux de bande passante les plus élevés », a expliqué le géant du streaming, affirmant que les personnes aux yeux d’aigle pourraient remarquer un changement.

Netflix n’est pas la seule entreprise à réduire la qualité vidéo dans le but de réduire la congestion, car Facebook et Instagram auraient également emboîté le pas en Europe. Amazon Prime Video et YouTube ont déjà confirmé la réduction de la qualité vidéo en Europe.

Article original, 19 mars 2020 (15 h 44 HE): Alors que l’épidémie de coronavirus s’est propagée dans toute l’Europe, de nombreuses personnes sont obligées de rester chez elles. Alors, que faites-vous lorsque vous êtes coincé à l’intérieur avec une connexion Internet? Bien sûr, vous commencez à diffuser Netflix. Cette perspective a fait craindre que l’infrastructure Internet ne résiste pas à toute cette activité Netflix. Heureusement, ce problème semble avoir été résolu, au moins pour le mois prochain.

Le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, a publié sur Twitter plus tôt cette semaine qu’il avait eu des discussions avec le PDG de Netflix, Reed Hastings, à ce sujet. Plus précisément, Breton a demandé à Hastings que Netflix bascule ses flux en Europe vers la qualité et la résolution vidéo SD plutôt que vers la résolution HD la plus populaire. Le propre site Web de Netflix indique que chacun de ses flux SD utilise environ 1 Go de données par heure. Chacun de ses flux HD utilise 3 Go de données par heure. Breton estime que toutes ces personnes coincées à la maison pourraient submerger Internet, même si de plus en plus de personnes l’utilisent pour travailler à domicile.

Il semble que Netflix va apporter des modifications pour empêcher Internet de se briser pendant cette crise. Dans une déclaration à Variety, la société a déclaré qu’elle réduirait ses débits vers l’Europe au cours des 30 prochains jours. Netflix affirme que cette décision réduira de 25% le trafic Internet utilisé en Europe. On ne sait pas encore comment cette décision affectera la qualité vidéo des flux de Netflix pour les abonnés européens.

Bien que cela puisse résoudre les problèmes de l’infrastructure Internet de l’Europe, il est possible qu’une plus grande utilisation de Netflix aux États-Unis et dans d’autres parties du monde puisse provoquer des problèmes similaires. En effet, le service de streaming occupe déjà plus de 12% du trafic de téléchargement mondial, selon un rapport du cabinet d’études Sandvine.