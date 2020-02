Niantic annonce les événements de février pour Pokémon Go

Aujourd’hui, Niantic a annoncé les événements de février de Pokémon Go et ça va être un mois chargé pour les dresseurs de Pokémon! Pour commencer le mois, une nouvelle recherche spéciale Team Go Rocket sera disponible: Le travail d’un professeur n’est jamais fait. En terminant cette recherche (ou la recherche spéciale d’un mois précédent pour ceux qui sont derrière), les entraîneurs auront la chance de sauver Raikou du sort terrible d’un Pokémon Ombre alors que Giovanni a la Bête légendaire dans ses griffes maléfiques! Pour votre recherche sur le terrain, Woobat sera la nouvelle récompense révolutionnaire de recherche et dans l’esprit de la Saint-Valentin, cette récompense sera accompagnée de bonbons Woobat bonus! Et le prochain boss de raid légendaire sera Tornade. Du mardi 4 février 2020 à 13 h au mardi 25 février 2020 à 13 h HNP, Five Star Raids mettra en vedette cette Force de la nature.

Février comprendra également plusieurs événements. Du vendredi 7 février 2020 à 8h au lundi 10 février 2020 à 22h. heure locale, les Pokémon de la région de Sinnoh auront une augmentation des taux d’apparition. Tous les œufs de 7 km comporteront des Pokémon de la région de Sinnoh, notamment:

Diffusion en direct du Super Bowl 2020: Comment regarder le gros match gratuitement

Budew

Combee

Bronzor

Gible

Riolu

Hippopotas

Mantyke

Il y aura des tâches de recherche spécifiques à l’événement qui récompenseront les Pokémon de la région de Sinnoh, ainsi que les pierres de Sinnoh. L’événement présentera également Shiny Riolu et Hippopotas.

Puis, du vendredi 14 février 2020 à 8 h 00 au lundi 17 février 2020 à 13 h 00, heure locale, Pokémon rose prendra le relais de la Saint-Valentin 2020. Le Pokémon Caring, Alomomola et le Pokémon Hearing Audino seront disponibles et Happiny et Chansey seront disponibles sous forme Brillante pour la première fois. Les modules de leurre standard dureront six heures pendant cet événement et les joueurs recevront également un bonus 2x Catch Candy. Pendant l’événement de la Saint-Valentin, il y aura une journée spéciale de raid le samedi 15 février 2020 de 14 h à 17 h, heure locale, avec Lickitung qui connaît le Move Body Slam. Au cours de cette journée de raid, les joueurs peuvent recevoir jusqu’à cinq passes de raid supplémentaires de PokéStops.

Comme si cela ne suffisait pas, il y aura également un événement d’amitié du vendredi 21 février 2020 à 8 h 00 au lundi 24 février 2020 à 22 h 00, heure locale. Au cours de cet événement, les joueurs recevront les bonus suivants:

Les niveaux d’amitié augmentent davantage.

2x bonbons des métiers.

1/2 coût de poussière d’étoiles pour les métiers.

Recevez jusqu’à 40 cadeaux par jour.

Transportez jusqu’à 20 cadeaux à la fois.

Niantic testera également deux nouvelles fonctionnalités. La première est une heure des projecteurs Pokémon le mardi 4 février 2020, de 18 h à 19 h, heure locale. La seconde est une Mystery Bonus Hour le jeudi 6 février 2020, de 18 h à 19 h, heure locale. En plus de tout cela, Niantic promet qu’il y aura encore plus de surprises au fil du mois. Dès que nous en saurons plus, nous serons sûrs de vous le faire savoir!

Donc, février va être un grand mois dans Pokémon Go! Êtes-vous excité pour tous les événements et nouveaux Pokémon? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous et en attendant, assurez-vous de consulter nos nombreux guides Pokémon Go pour que vous puissiez vous aussi être un maître Pokémon!