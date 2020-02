Niantic annonce les événements Pokémon Go de mars

Malgré les nouvelles d’hier que les événements Pokémon Go du dimanche 1er mars 2020 ont été annulés au Japon, en Corée du Sud et en Italie, Niantic a annoncé aujourd’hui les événements de mars et la liste est assez impressionnante. Les entraîneurs auront de nombreuses occasions d’ajouter un certain nombre de Pokémon légendaires à leurs collections avec des week-ends de raid spéciaux légendaires, Thundurus prenant le contrôle des raids cinq étoiles et Giovanni capturant Entei.

À partir du 2 mars 2020 à 13 h HNP, Thundurus reprendra les Five Star Raids. Alors, formateurs, si vous n’avez pas attrapé Tornade, il ne vous reste que deux jours! Thundurus, le Pokémon Bolt Strike est un type électrique et volant légendaire qui, avec Tornade et Landorus, constitue le trio Forces of Nature.

Chaque week-end de mars, les joueurs auront également la chance d’attraper un Pokémon légendaire ou mythique différent lors des week-ends de raid spéciaux légendaires. Chaque vendredi, à partir de 8 h, heure locale, jusqu’à chaque lundi, à 22 h, heure locale, un Pokémon étonnant différent sera disponible. Les week-ends comprendront:

Darkrai: du 6 au 9 mars avec le potentiel d’être brillant

Giratina (Altered Forme): du 13 au 16 mars avec le potentiel d’être brillant

Cobalion: du 20 au 23 mars avec l’Épée sacrée Move Exclusive Event et le potentiel d’être brillant

Lugia: du 27 au 30 mars avec l’événement Aeroblast Move exclusif et le potentiel d’être brillant

Un autre Pokémon légendaire sera disponible ce mois-ci. Giovanni, le célèbre chef de l’équipe GO Rocket, a capturé Entei et l’a transformé en Pokémon Ombre! Les entraîneurs auront le mois du Match pour terminer une nouvelle recherche spéciale afin de défier Giovanni, sauver Shadow Entei et purifier la bête légendaire. Pour faciliter cette tâche, le samedi 7 mars, de 14 h à 17 h, heure locale, une autre prise de contrôle de la fusée Team GO aura lieu. Pendant ce temps, Team GO Rocket contrôlera pratiquement tous les PokéStop! Pendant la prise de contrôle, les entraîneurs pourront également utiliser des MT pour modifier le mouvement chargé de n’importe quel Pokémon Ombre.

Puis, à partir du 27 mars à 8 heures du matin et jusqu’au 30 mars à 22 heures, heure locale, le Spectacle psychique revient avec encore plus de Pokémon psychiques qu’auparavant. En plus de nombreux autres Pokémon Psychic, le Pokémon Solosis la Cellule et le Pokémon Gothita la Fixation seront disponibles respectivement pendant la journée et la soirée. Ces deux Pokémon seront disponibles dans la nature et dans des œufs de 5 km après l’événement.

Comme si tout cela ne suffisait pas, il y aura également un événement de week-end mystérieux avec la sortie de Shiny Nincada; Types d’insectes et d’acier dans les raids; Karrablast et Shelmet dans des œufs de 5 km; et les Pokémon de type Normal, Feu, Eau, Électrique et Glace apparaissant davantage dans la nature. Il y aura des heures Pokémon Spotlight tous les mardis soir à 18 h, heure locale, et des heures bonus mystère tous les jeudis à 18 h, heure locale.

Il a également été rappelé aux joueurs que ces événements peuvent varier au Japon, en Corée du Sud et en Italie, car des mesures de sécurité sont mises en place pour aider à prévenir la propagation du COVID-19.

Inutile de dire que mars sera un mois chargé pour les joueurs de Pokémon Go. Pour quel événement êtes-vous le plus excité? Envoyez-nous un commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux guides Pokémon Go pour que vous puissiez vous aussi devenir un maître Pokémon!