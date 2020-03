Niantic reporte la journée communautaire de mars à Pokémon Go et les sorciers Harry Potter s’unissent

Abra n’aura pas sa journée spéciale ce mois-ci, mais Pokémon Go facilitera le jeu sans la foule.

Niantic s’est rendu sur Twitter ce soir pour annoncer le report des événements de la journée de la communauté dans Pokémon Go et Harry Potter Wizards Unite. Citant les risques présentés par COVID-19 et leur engagement pour la santé et la sécurité de leurs joueurs, ces deux rencontres mensuelles sont reportées jusqu’à nouvel ordre. En plus de reporter les Journées de la communauté, Niantic a également annoncé des modifications qu’il apporte à Pokémon Go, pour rendre le jeu plus gratifiant pour le jeu en solo.

Un pack de 30 Encens pour un PokéCoin est désormais disponible aux joueurs pour un achat via l’application. L’encens, un objet spécial dans le jeu qui attire les Pokémon sauvages, durera également une heure chacun, au lieu des 30 minutes habituelles. En plus de ce pack spécial, les bonus suivants ont été appliqués à Pokémon Go jusqu’à nouvel ordre:

Économisez gros avec ces offres d’ExpressVPN, PureVPN et plus

La distance d’éclosion des œufs placés dans les incubateurs pendant cette période a été réduite de moitié.

Les cadeaux tombent plus fréquemment de PokéStops.

Plus de Pokémon se reproduisent dans la nature et leurs habitats se développent.

Pour le moment, Niantic n’a pas annoncé de changements similaires à Harry Potter Wizards Unite, mais nous serons les premiers à vous mettre à jour si de tels changements sont annoncés.

Ces changements seront-ils suffisants pour vous permettre de continuer à jouer à Pokémon Go pendant cette période de distanciation sociale? Si c’est le cas, assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux guides Pokémon Go, mais, comme toujours, jouez à des entraîneurs sûrs.