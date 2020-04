Nintendo annonce la “ dernière mise à jour majeure ” de Super Mario Maker 2, y compris le mode World Maker (enfin)

Nintendo a annoncé la “dernière mise à jour majeure” de Super Mario Maker 2 lundi soir, et pour les fans du jeu, ce sera certainement majeur quand il arrivera sur consoles le 22 avril.

La plus grande annonce ici est le mode New World Maker, qui permet aux joueurs de connecter leurs parcours via une carte du monde. Alors oui, non seulement vous pouvez créer votre propre parcours, mais vous pouvez également créer votre propre jeu Super Mario Bros. Vous pouvez même mettre en scène des bonus et des tuyaux de distorsion. Donc, si vous vouliez de votre jeu préféré du début à la fin, vous pourriez théoriquement (sans obtenir les avantages monétaires, bien sûr).

De plus, le jeu ajoute les Koopalings en tant que boss potentiel, ainsi que de nouvelles pièces et power-ups, y compris SMB2 Mushroom (Super Mario Bros.2 Mushroom car que pourrait-il représenter?), Qui transforme les personnages en leur Super Mario Bros.2 versions. Ce n’est pas seulement un skin non plus – il permet aux personnages de ramasser et de jeter des objets et des ennemis. Voici une liste plus complète, selon la vidéo d’annonce, que vous pouvez regarder ci-dessus.

Mises sous tension

Champignon SMB2 – Vous pouvez chevaucher des ennemis et les lancer à volonté, y compris Chain Chomps.

Costume de grenouille – Cela vous transforme en grenouille Mario. Il vous permet de nager dans l’eau et de courir sur l’eau.

Ballon de puissance – Fait ce qu’il dit sur l’étain.

Super Acorn – Cela vous transforme en Mario écureuil volant.

Fleur de Boomerang – Éliminez les ennemis d’un coup avec un boomerang.

Boîte de canon – Tirez des boulets de canon avec votre visage

Boîte d’hélice– Vous permet de flotter trois fois plus haut que la normale.

Red Pow Box – Libérez un pow. C’est bon pour trois utilisations.

Masque Goomba– Devenez un goomba et trompez vos ennemis.

Masque Bullet Bill – Vous donne la puissance du vol horizontal pendant une courte période de temps.

Pièces neuves

Clé maudite – Active un fantôme qui peut chasser vos ennemis.

Trapoline marche / arrêt – Fait ce qui est annoncé, bien que vos utilisations puissent être un peu plus créatives que vous ne le pensez.

Mechakoopa – Vous permet de créer des automates à remontage avec des capacités spéciales.