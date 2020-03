Nintendo ferme ses centres de réparation aux États-Unis en raison de la propagation du COVID-19

Ce n’est jamais un «bon» moment pour endommager votre matériel de jeu, mais je vous recommande d’être très prudent en ce moment. Nintendo a annoncé via une mise à jour de la page de support qu’il fermait ses centres de réparation américains en raison de la propagation de COVID-19, alias coronavirus.

En raison des mesures préventives mises en place pour COVID-19 et conformément aux directives fédérales et locales, nos centres de réparation sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Nous nous excusons pour ces inconvénients et vous remercions pour votre compréhension. Une fois que les services de réparation reprendront, nous travaillerons le plus rapidement possible pour vous permettre de jouer à nouveau.

Nintendo note également que toutes les commandes reçues avant cet arrêt resteront dans les centres de réparation et seront exécutées lorsque les opérations seront à nouveau opérationnelles. Dans l’intervalle, cependant, toute nouvelle commande peut être marquée comme non exécutable et renvoyée à l’expéditeur. Ne vous inquiétez pas de votre garantie: Nintendo déclare que si la garantie de votre produit vient à expiration alors que les centres de réparation sont fermés, la garantie sera toujours honorée.

Bien que cela soit certainement décevant, cela est également compréhensible étant donné l’état de tout en ce moment. Nous serons sûrs de fournir des mises à jour lorsque la situation changera.