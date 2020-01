Nintendo Switch inspiré par Animal Crossing: New Horizons sortira en mars

Comme si Nintendo n’a pas déjà assez de notre argent, elle a décidé d’aller annoncer une nouvelle Nintendo Switch inspirée d’Animal Crossing: New Horizons. À vrai dire, il semble beaucoup mieux que le Nintendo Switch Lite sorti avec Pokémon Sword and Shield, à mon avis. Mais vous pouvez juger par vous-même.

Un système #NintendoSwitch inspiré par #AnimalCrossing: New Horizons est en route! Avec des contrôleurs Joy-Con uniques, une conception personnalisée à l’arrière et une station d’accueil Nintendo Switch spéciale, c’est le moyen idéal pour commencer la vie de votre île. Disponible 3/13 pour 299,99 $ .https: //t.co/MC5dJ11F3U pic.twitter.com/VigTPi4NDB

– Nintendo of America (@NintendoAmerica) 31 janvier 2020

Les Joy-Cons sont vert pastel et bleu avec du blanc dans le dos accompagné d’un bracelet blanc. Le quai lui-même voit Tom Nook et Nooklings Timmy et Tommy orner le devant. Et si vous vous demandez comment vous allez le garder agréable et sûr pendant que vous le montrez à tous vos amis, Nintendo vous a couvert avec un étui de transport et un protecteur d’écran Animal Crossing: New Horizons Aloha Edition qui sera mis en vente le même jour que la console.

La console arrive dans les magasins le 13 mars, une semaine seulement avant la sortie d’Animal Crossing: New Horizons. Malheureusement, le jeu est vendu séparément et n’est pas inclus avec votre achat de la nouvelle console.