Nintendo Switch Lite: le guide ultime

La version plus petite et portable du Switch de Nintendo, officiellement appelée Nintendo Switch Lite, peut être la vôtre. J’ai mis la main sur ce système portable le jour de sa sortie et je dois dire que je l’adore. Si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter mon examen complet de Switch Lite. Si vous voulez simplement des informations sur le système, lisez la suite.

Il y a également eu des rumeurs depuis un certain temps qu’un autre Switch plus puissant est également en cours d’élaboration, mais nous n’avons encore rien entendu d’officiel à propos de cette unité. Sans plus tarder, voici tout ce que vous voudrez peut-être savoir sur la Nintendo Switch Lite.

Qu’est-ce que la Nintendo Switch Lite?

Le Switch Lite est une version plus petite et portable du Nintendo Switch qui offre une autonomie de batterie plus longue que la console d’origine. Il y a plusieurs différences entre le Switch Lite et la console d’origine que vous devez connaître. Afin de ne pas se tromper, il est important de savoir qu’au début de cette année, une version mise à jour du Switch d’origine avec une durée de vie de la batterie plus longue, connue sous le nom de Switch V2, a également été publiée. Nous allons passer en revue et vous expliquer en quoi le Switch Lite diffère à la fois du Switch d’origine et du Switch V2.

Ce petit commutateur est actuellement disponible en trois nouvelles couleurs, dont le jaune, le gris, le turquoise et le corail. Il y a même une édition spéciale Pokémon Épée et Bouclier si vous êtes un fan de Pokémon.

Commutateur (original)

Switch V2

Switch Lite

Résolution

720p (jusqu’à 1080p lorsqu’il est ancré)

720p (jusqu’à 1080p lorsqu’il est ancré)

720p

Taille de l’écran

6,2 pouces

6,2 pouces

5,5 pouces

Dimensions (H x L x P)

4 x 9,4 x 0,55 pouces

4 x 9,4 x 0,55 pouces

3,6 x 8,2 x 0,55 pouces

Poids

0,88 livre

0,88 livre

0,61 livres

Caméra Rumble et IR

Oui

Oui

Non

Compatible avec Nintendo Switch Dock

Oui

Oui

Non

Contre-joie amovible

Oui

Oui

Non

Vie de la batterie

2,5 à 6,5 heures

4,5 à 9 heures

3 à 7 heures

Comme vous pouvez le constater en regardant ces spécifications, le mini Switch pèse moins et a un écran plus petit que le Switch d’origine et le Switch V2. Pour vous aider à mieux visualiser la taille de l’écran Switch Lite, il est utile de savoir que 5,5 pouces est une taille moyenne pour un écran de smartphone. Peut-être la chose la plus intéressante à propos du Switch Lite est la durée de vie de la batterie supplémentaire. Il peut durer plus longtemps que le commutateur d’origine, mais le commutateur V2 a toujours la plus longue durée de vie de la batterie des trois systèmes. Pourtant, avec jusqu’à sept heures de temps de jeu, vous pourrez aller très loin lorsque vous jouez sur un Switch Lite.

La plus grande différence entre ces trois systèmes, cependant, est que le Lite est un ordinateur de poche dédié, vous ne pouvez donc pas le lire sur un téléviseur en le plaçant sur le Dock et vous ne pouvez pas le lire en mode table. En fait, le Switch Lite n’a pas de béquille et les Joy-Cons ne se détachent pas. De même, il n’y a pas de grondement HD et pas de caméra de mouvement IR dans ce système.

Différences entre le Switch Lite et les versions plus grandes du Switch

Source: Rebecca Spear / iMore

Mis à part les différences évidentes d’écran et de taille du système, il y a quelques autres changements visuels avec le plus petit commutateur. L’un des plus importants étant que les boutons sur le côté gauche ont été désactivés pour un D-pad. C’est quelque chose que de nombreux joueurs ont voulu car cela peut vous donner un peu plus de contrôle. De plus, sur le Switch d’origine et le Switch V2, le logement pour carte microSD est caché derrière la béquille. Cependant, comme le Switch Lite n’a pas de béquille, Nintendo a créé un emplacement dédié en bas à droite du système pour la carte microSD. De l’extérieur, vous pouvez également constater que les enceintes se sont déplacées. Sur le Switch et le Switch V2 d’origine, ils sont situés à l’arrière, mais le nouveau Switch les a en bas du système.

Si vous ouvrez le Switch Lite, il ressemble assez au Switch plus grand et d’origine, mais avec quelques différences. D’une part, il a une plus petite batterie de 3,8 volts, 13,6 watts-heure, ce qui est un peu plus petit que la plus grande batterie de 3,7 volts, 16 watts-heure du Switch. Malgré sa taille plus petite, cette batterie offre plus de jus que la batterie de la console Switch d’origine. Les haut-parleurs, eux-mêmes, semblent être les mêmes que le commutateur d’origine, mais dirigent simplement le son par le bas de l’appareil plutôt que par l’arrière comme nous l’avons déjà mentionné. Une énorme différence entre le Switch et le Switch Lite est que le plus petit ordinateur de poche n’a pas le matériel nécessaire pour permettre la sortie HDMI. Cela signifie que vous ne pouvez pas le brancher à un adaptateur HDMI et le faire apparaître sur votre téléviseur.

Au cas où vous vous poseriez la question, cet ordinateur de poche abrite un SoC Nvidia Tegra X-1, un stockage Flash de 32 Go et 4 Go de DRAM LPDDR4X, qui est essentiellement le même matériel que vous trouverez dans le plus grand commutateur.

Le Switch Lite a-t-il des problèmes de dérive?

Malheureusement, il semble que les joysticks soient assez similaires à ceux de la plus grande console Switch, donc des problèmes de dérive sont probables. En fait, il y a déjà eu quelques cas de dérive de joystick, qui ont entraîné le Switch Lite dans le recours collectif existant contre Nintendo, mené par le cabinet d’avocats Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith.

En raison des problèmes de dérive répandus dans les consoles Joy-Cons de la plus grande console Switch, Nintendo propose des réparations gratuites et a mis en place une page de support client spéciale spécialement pour soumettre un ticket de réparation Joy-Con. Nous supposons que cette page vous permet également de soumettre des tickets de réparation de dérive de joystick Switch Lite. Désormais, tous les Joy-Con ni tous les Switch Lite ne seront affectés par la dérive du joystick, mais il est important d’en être conscient.

Prix ​​pour la Nintendo Switch Lite

Source: Rebecca Spear / iMore

Étant donné que le plus petit Switch abandonne une partie de la technologie vue à la fois dans la console d’origine et le Switch V2, il est également moins cher. Vous n’aurez qu’à payer 200 $ pour un tout nouveau Switch Lite par rapport aux 300 $ que vous dépenserez pour un nouveau Switch standard ou le Switch V2. Soit dit en passant, 200 $ est le montant que vous payiez pour une toute nouvelle 3DS XL, et il semble que le Switch Lite ait tranquillement remplacé ce système de jeu portable.

Peut-il jouer aux mêmes jeux Switch et utiliser les mêmes accessoires?

Beaucoup des mêmes jeux joués sur le Nintendo Switch d’origine fonctionnent très bien sur le nouveau Switch Lite. Cependant, si un jeu ne prend pas en charge le mode portable, comme 1-2-Switch, vous devrez connecter une manette sans fil compatible pour jouer à ces jeux. La raison pour laquelle le Switch Lite ne peut jouer qu’à des jeux prenant en charge le mode portable est que le petit système de jeu n’a pas de Joy-Cons détachables ou de commandes de mouvement comme les grandes consoles. L’absence de commandes de mouvement rend notamment plusieurs jeux impossibles ou moins pratiques à jouer sur le Switch Lite sans connecter de contrôleur externe.

Le Switch Lite fonctionne avec de nombreux accessoires Switch existants. Cela inclut Joy-Cons et le contrôleur Pro. Si vous aimez jouer à des jeux multijoueurs ou à des jeux de société, vous devrez probablement associer Joy-Cons externe au système pour jouer. Vous trouverez également des accessoires spécifiques à la Nintendo Switch Lite. Le Switch Lite est plus petit et construit un peu différemment du plus grand Switch, de sorte que certains accessoires Switch ne fonctionneront pas aussi bien sur le petit ordinateur de poche.

Nintendo Switch Online et coopérative locale avec Switch Lite

Source: Nintendo

Vous pouvez toujours accéder au contenu Nintendo Switch Online et participer à des jeux multijoueurs en ligne avec Switch Lite. En fait, si vous avez un ami qui possède l’une des plus grandes consoles Switch et que vous achetez le Switch Lite, vous pourrez connecter vos appareils et jouer à des jeux coopératifs locaux. Assez chouette, hein?

Puis-je transférer mes sauvegardes de jeu Switch vers Switch Lite?

Quiconque envisage de passer de l’une des versions de console plus grandes au nouveau système de jeu peut soupirer de soulagement. Vous pouvez transférer vos sauvegardes et téléchargements de jeu d’un appareil Switch à un autre, que ce soit le Switch d’origine vers le New Switch V2, le Switch V2 vers le Switch Lite ou toute autre commande. Si vous souhaitez des instructions sur la façon de procéder, consultez ce guide.

Prend-il en charge amiibo?

Ne vous inquiétez pas, votre incroyable collection d’amiibo est utilisable avec le plus petit commutateur car l’appareil offre toujours la fonctionnalité NFC. Bien sûr, certains jeux Switch ne fonctionnent pas avec amiibo, donc si vous voulez les utiliser ou non dépendra du jeu auquel vous jouez (mais vous le saviez déjà).

Quelles sont vos pensées?

Allez-vous acheter la Nintendo Switch Lite? Sonnez dans les commentaires ci-dessous.

