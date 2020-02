Nintendo Switch Lite sera disponible en couleur corail à partir du 20 mars

Nintendo Co., Ltd. sortira la Nintendo Switch Lite dans une nouvelle option de couleur rose à savoir Coral le 20 mars 2020. La manette de jeu Nintendo Switch Lite est conçue pour une utilisation mobile uniquement. Les pré-réservations pour le commutateur de couleur Corail (rose) commenceront le 7 mars 2020.

La Nintendo Switch Lite est conçue pour les jeux portables afin que les utilisateurs puissent jouer à leurs jeux préférés où et quand ils le souhaitent, sans avoir à dépendre de l’ensemble de la console Nintendo.

La console de jeu est livrée avec un contrôleur intégré sur le côté de l’écran d’affichage. Le côté gauche de la console a un + Control Pad. Le système du Lite est livré avec la bibliothèque Nintendo Switch qui propose des jeux compatibles à ses utilisateurs.

Il peut sembler plus petit, mais le suffixe «Lite» ne devrait pas faire croire à quiconque qu’il offrira moins de ce que propose généralement la Nintendo Switch. Il peut exécuter la plupart des fonctions pour lesquelles le commutateur Nintendo original a été créé et programmé. La console de jeu peut être jumelée avec jusqu’à 8 appareils Nintendo Switch sans fil pour jouer à des jeux multijoueurs, proposés par Nintendo.

La Nintendo Switch

famille abrite des jeux exclusifs de franchises comme Super Smash Bros., The

Legend of Zelda, Mario Kart, et bien d’autres, et avec l’ajout de nouveaux jeux

chaque semaine.

Les anciens utilisateurs de

la Nintendo Switch peut accéder à ses données sur sa nouvelle Nintendo Switch Lite

dispositif. De plus, il est très facile de transférer, stocker et enregistrer des données sur Nintendo

appareils, afin que l’utilisateur n’ait pas à se soucier de perdre ses données de jeu

tout en passant d’une console de jeu à l’autre.

Auparavant, la Nintendo Switch Lite était disponible en trois couleurs de base, gris, jaune et turquoise, au prix de 199,99 $. La nouvelle couleur rose Nintendo Switch Lite, nommée version corail, serait probablement disponible autour de 19 980 yens + taxes.