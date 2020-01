Nintendo Switch Pro peut ne pas être à la hauteur de son nom – .

La Nintendo Switch aura une année difficile à venir, car elle devra rivaliser avec les nouvelles consoles PlayStation 5 et Xbox Series X. À l’heure actuelle, le Switch a un matériel inférieur à celui de ses concurrents directs, mais la vaste collection de jeux exclusifs Nintendo était suffisante pour transformer l’appareil en un produit le plus vendu. Le fait que vous puissiez l’emporter avec vous et continuer à jouer vos titres préférés en déplacement est également un avantage considérable sur la PS4, la Xbox et les tablettes plus puissantes qui ne pourront jamais exécuter les jeux Zelda ou Mario de Nintendo.

Mais la PS5 et la nouvelle Xbox augmenteront considérablement la barre en matière de performances et d’expériences de jeu avec la prise en charge de la résolution 8K et du lancer de rayons. Ajoutez à cela des SSD ultra-rapides et le Switch sera complètement surclassé. Malheureusement, Nintendo pourrait ne pas être prêt à fournir une mise à niveau importante de Switch de sitôt si une nouvelle rumeur est à croire, car la prochaine actualisation de Switch Pro pourrait même ne pas prendre en charge les jeux 4K.

Il y a quelques jours, une rumeur annonçait que Nintendo lancerait une révision de Switch cette année pour l’aider à rivaliser avec la PS5 et la Xbox Series X. Mais cela ne pourrait se produire que beaucoup plus tard cette année, a déclaré un bailleur.

Selon cette personne, le nouveau Switch ne comportera pas le nouveau chipset Tegra X1 +. Au lieu de cela, il comprendra des processeurs NVIDIA personnalisés, ainsi qu’une carte graphique Volta. Mais même ainsi, la console ne devrait pas offrir d’améliorations significatives des performances et la prise en charge 4K ne devrait pas être attendue.

De plus, la production de ces processeurs personnalisés n’a même pas commencé, ce qui signifie que vous ne devriez pas vous attendre à ce que Switch Pro soit lancé de si tôt. Au mieux, nous pourrions le voir dans les magasins à la fin de 2020, ce qui serait juste à temps pour le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X.

On ne sait pas quelle est la source de la fuite, mais WCCFTech affirme que le bailleur peut être fiable. Bien qu’il ne s’agisse que d’une rumeur, il n’est pas difficile de croire que Nintendo ne soit pas nécessairement pressé d’égaler les performances de la PS5 et de la Xbox Series X de si tôt. Tant qu’elle peut garder les propriétaires actuels occupés avec les nouvelles versions et attirer encore plus de clients, la parité matérielle sera probablement la moindre des préoccupations de Nintendo.

