Nokia 8.2 et plus attendus

HMD Global a prévu un événement de presse pour le MWC 2020 où il devrait lancer un certain nombre de téléphones Nokia. L’événement aura lieu le 23 février à 16 h, heure locale (10 h HE). Pendant ce temps, la CMM démarre officiellement le 24 février.

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, l’invitation de presse pour l’événement Nokia ne révèle pas grand-chose sauf la date et l’heure [the venue is redacted – ed]. Cependant, nous avons une idée de ce à quoi s’attendre de la maison de HMD.

Nokia 9.2 PureView

Il est peu probable que nous assistions au lancement d’un téléphone Nokia phare au MWC 2020.

HMD a apparemment retardé le soi-disant Nokia 9.2 PureView en raison d’un appel de dernière minute sur le remplacement d’un chipset plus ancien par le dernier SoC phare de Snapdragon 865.

Nokia 8.2

HMD Global a précédemment confirmé un nouveau smartphone compatible 5G propulsé par le Snapdragon 765G. Le téléphone serait le Nokia 8.2 5G. Les détails de fuite de l’appareil suggèrent une conception monocoque en verre avec un cadre métallique.

Le téléphone devrait disposer d’un écran LCD IPS de 6,2 pouces avec prise en charge HDR 10+.

Il pourrait accueillir une configuration de caméra arrière quad 64MP avec optique Zeiss et un selfie shooter 32MP.

Le Nokia 8.2 5G devrait coûter 459 € (~ 505 $). À ce prix, ce sera l’un des téléphones 5G les moins chers du marché.

Nokia 5.2

Outre le Nokia 8.2 5G, nous avons également pu voir le lancement du Nokia 5.2 abordable au MWC. Les caractéristiques de fuite du téléphone incluent: un chipset Snapdragon 632 daté, un écran LCD de 6,2 pouces, des caméras primaires doubles 16MP + 8MP, un selfie shooter 8MP et une batterie de 3500mAh.

Le Nokia 5.2 devrait coûter 169 € (~ 186 $).

Nokia 1.3

Le Nokia 1.3 est apparemment un téléphone d’entrée de gamme avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage interne. Il pourrait s’agir du téléphone Android Go 2020 de Nokia exécutant la mise à jour Android 10 (édition Go). La rumeur veut que l’appareil fonctionnera sur un chipset MediaTek.

Outre les trois smartphones, Nokia pourrait également lancer un téléphone multifonction et un appareil de fitness portable lors de l’événement.

Que pensez-vous de la rumeur selon laquelle la gamme MWC 2020 de Nokia? Faites-nous part de vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous.