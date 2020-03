Nokia 8.3 5G annoncé avec la nouvelle gamme Nokia

Nokia

Mise à jour, 23 mars 2020 (1 h 55 HE): HMD Global a déclaré à Android Police la semaine dernière que le Nokia 8.3 5G et 5.3 ne porterait pas la marque Android One. La société a déclaré qu’elle offrirait toujours deux ans de mises à niveau du système d’exploitation et trois ans de correctifs de sécurité, mais cela a néanmoins fait un geste étrange.

Maintenant, le chef de produit de HMD Global, Juho Sarvikas, a confirmé sur Twitter que les appareils sont des téléphones Android One après tout. L’exécutif a déclaré qu’il avait simplement supprimé la marque pour un design «visuellement plus propre».

Oui, Android One. Nous ne faisons tout simplement pas de marque de matériel pour garder le design visuellement plus propre. Tout va bien ici.

– Juho Sarvikas (@sarvikas) 20 mars 2020

C’est une décision intéressante mais, encore une fois, HMD est presque synonyme d’Android One de toute façon. L’entreprise a acquis la réputation de fournir un bilan des mises à jour Android et rapides, avec pratiquement tous ses appareils récents exécutant Android 10.

Article original, 19 mars 2020 (13 h 00 HE): Nokia propose l’une des gammes de smartphones les plus étendues du marché. Aujourd’hui, cette gamme est devenue encore plus robuste avec l’ajout de trois nouveaux smartphones et d’un téléphone multifonction, tous dotés de prises casque: le Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3, Nokia 1.3 et Nokia 5310.

Nokia 8.3 5G

Le plus haut de gamme de ces nouveaux combinés est le Nokia 8.3 5G. Comme son nom l’indique, ce smartphone est le premier appareil Nokia compatible 5G. Nokia affirme qu’il est également le premier smartphone 5G mondial avec prise en charge de tous les réseaux 5G mondiaux. Cela signifie qu’il a un nombre de bandes radio 5G plus élevé que n’importe quel téléphone disponible actuellement.

Le Nokia 8.3 5G propose un écran de 2400 x 1080 6,81 pouces, et il peut adapter le contenu SDR au HDR. Le châssis comporte un cadre en aluminium pris en sandwich par du verre autour de l’avant et de l’arrière. Il est livré avec le Snapdragon 765G, 6 ou 8 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage extensible, une batterie de 4500 mAh et Android 10 sous le capot.

À l’arrière, il dispose d’une configuration de capteur à quatre caméras avec un tireur principal de 64 MP, un objectif super grand angle de 12 MP, un objectif macro et un capteur de profondeur. Le Nokia 8.3 5G dispose également d’une prise en charge de double carte SIM et d’un capteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation. Il sera disponible cet été pour un prix raisonnable de 599 € (~ 646 $).

Nokia 5.3, Nokia 1.3 et Nokia 5310

Les trois autres nouveaux combinés Nokia ne sont peut-être pas aussi premium que le 8.3 5G, mais ils offrent quand même un peu de valeur pour le prix.

Le Nokia 5.3 comprend le Snapdragon 665 SoC, un écran de 1600 x 720 6,55 pouces, jusqu’à 6 Go de RAM, jusqu’à 128 Go de stockage extensible et un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière. Il propose également une batterie de 4000 mAh, une configuration à quatre caméras arrière et le châssis ressemble assez au Nokia 8.3 5G. Il sera disponible en avril pour seulement 189 € (~ 204 $).

Le smartphone le plus bas de gamme – le Nokia 1.3 – est livré avec le processeur Snapdragon 215 bas de gamme, un écran de 1520 x 720 5,71 pouces, 1 Go de RAM, 16 Go de stockage extensible et une batterie de 3000 mAh. Il est propulsé par Android Go, et il sera disponible à l’achat en avril pour seulement 95 € (~ 102 $).

Le dernier téléphone de Nokia, le 5310, complète le bas de la gamme. Il s’agit d’un combiné 2.5G axé sur la musique, doté d’enceintes avant, d’une batterie amovible de 1200 mAh et d’un châssis blanc ou noir. Le Nokia 5310 sera disponible en mars pour seulement 39 € (~ 42 $).