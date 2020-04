Nokia 9.2 PureView 5G: toutes les rumeurs au même endroit

Mise à jour, 20 avril 2020 (5 h HE): Nous avons des rumeurs pour suggérer que le Nokia 9.2 PureView comportera une caméra selfie à l’écran et un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz. Nous avons mis à jour l’article d’origine pour refléter les nouvelles informations. Lisez la suite pour en savoir plus.

HMD Global n’est pas connu pour fabriquer des smartphones phares, mais le Nokia 9 PureView de 2019 a été le meilleur cliché de la société dans la catégorie. Le suivi du Nokia 9 sera probablement principalement une mise à niveau itérative, provisoirement connue sous le nom de Nokia 9.2 PureView.

HMD Global a officiellement dévoilé le Nokia 9 PureView en février 2019 après plusieurs mois de retards. Le smartphone Android One arbore cinq énormes lentilles de caméra arrière ainsi qu’un capteur de temps de vol (ToF). Nous nous attendons à ce que le suivi du Nokia 9 comporte une autre configuration d’appareil photo à objectifs multiples avec de nouvelles mises à niveau. Nous nous attendons également à ce que certaines des spécifications internes soient également augmentées.

Nokia 9.2 PureView: nom et date de sortie

À en juger par les précédents schémas de dénomination de HMD Global pour ses smartphones de marque Nokia (que même la société elle-même dit confus), nous avons supposé que le nom de la suite du Nokia 9 serait probablement le Nokia 9.1 PureView. Des rumeurs ultérieures ont suggéré que le combiné porterait le surnom 9.2 à la place tandis que d’autres suggèrent qu’il pourrait même vanter le nom 9.3. Jusqu’à ce que Nokia publie sa marque officielle, nous désignerons le combiné comme le Nokia 9.2 PureView.

Étant donné que le téléphone peut être compatible 5G (plus à ce sujet dans un peu), il est possible que l’appareil ait la 5G dans son nom officiel, quelque chose comme Nokia 9.2 PureView 5G. Cependant, l’aspect «9.2» du nom, ainsi que le surnom PureView, feront presque assurément partie du titre.

Selon des sources parlant avec Nokia Power User, le lancement prévu du Nokia 9.2 était initialement prévu pour le troisième trimestre de 2019 avant d’être retardé jusqu’au T2 2020. Cependant, en raison de la volonté de HMD d’inclure des spécifications internes plus mises à jour, il a de nouveau été retardé et ne verra probablement pas de sortie avant l’automne 2020.

En tant que tel, nous devrions nous attendre à ce que le Nokia 9.2 PureView soit lancé à un moment donné avant la fin de l’année, mais au plus tôt en septembre. Octobre est généralement un grand mois pour les sorties de smartphones, donc HMD pourrait éventuellement libérer le combiné.

Conception

Il est très peu probable que nous voyions trop de modifications de conception avec le Nokia 9.2 PureView. Au lieu de cela, il est beaucoup plus probable que nous verrons la même conception globale, mais avec quelques ajustements.

Cela signifie que la configuration de la caméra à lentille penta à l’arrière de l’appareil sera probablement très similaire. Il est possible que les objectifs et autres matériels associés puissent bénéficier de quelques améliorations, mais l’aspect général sera probablement le même.

La face avant de l’appareil est susceptible de provoquer la plupart des changements. Une rumeur émanant de Nokia Anew (@nokia_anew) affirme que HMD pourrait envisager d’inclure une caméra selfie sous-affichage sur son prochain produit phare.

🔥Bonnes nouvelles HMD teste actuellement la caméra avant sous l’écran dans Nokia 9.2 PureView. # Nokia #nokiamobile #hmd # nokia9 # innovation pic.twitter.com/NxsFTdDpHD – Nokia à nouveau (@nokia_anew) 29 janvier 2020

Un autre rapport de Nokia Power User note que la caméra selfie sous-affichage est presque confirmée pour la version finale du téléphone. Le rapport attribue ces informations à des sources proches de HMD Global, le titulaire officiel de la licence mobile Nokia. Il dit que Nokia testait à la fois une caméra selfie pop-up et une caméra sous-écran, mais a trouvé que cette dernière était suffisamment stable pour la version finale du nouveau produit phare.

Si cela finit par être le cas, le Nokia 9.2 serait l’un des premiers combinés (peut-être même la premier) pour vanter la fonctionnalité. Plusieurs sociétés telles que Oppo, Xiaomi et Samsung pourraient également bientôt publier des combinés avec des selfies sous-affichés, mais il n’y a pas de mot officiel sur le moment.

Cela signifierait également que les cadres d’affichage du Nokia 9.2 pourraient probablement être beaucoup plus petits que ceux que nous avons vus sur le Nokia 9, qui avait un grand front et un menton encore plus grand.

Le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran sera également toujours là, car il semblerait un pas en arrière pour mettre un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière ou sur le côté sur le suivi du Nokia 9.

Spécifications et caractéristiques

Comme on pouvait s’y attendre, les mises à jour les plus notables du Nokia 9.2 PureView concernent son système de caméra arrière.

Malheureusement, même avec cinq énormes lentilles de caméra arrière à bord, le Nokia 9 n’a pas impressionné de nombreux critiques de caméras de smartphones, y compris nous ici à Android Authority. Beaucoup de problèmes avec l’appareil photo ne sont pas dus au matériel; c’était le logiciel qui n’était pas à la hauteur.

Par exemple, l’application appareil photo a mis trop de temps à démarrer et s’est en fait écrasée plusieurs fois pendant les tests. HMD a poussé les mises à jour logicielles pour résoudre ces premiers problèmes, mais même dans ce cas, le système de caméra n’a pas concurrencé les poids lourds photo-centriques tels que le Samsung Galaxy S10 5G et le Huawei P30 Pro.

Avec le Nokia 9.2 PureView, le logiciel est censé obtenir une mise à niveau et le matériel pourrait également. Voici ce qu’une source anonyme avait à dire à Nokia Power User:

Nous pouvons nous attendre à de meilleures performances de la caméra avec un accent particulier sur la vidéo et les performances par faible luminosité. La vitesse de la caméra a également été améliorée grâce à une combinaison de meilleures améliorations du processeur et des algorithmes logiciels à l’aide de Light. Mais l’équipe de développement travaille toujours sur des optimisations.

Fait intéressant, un rapport ultérieur de Nokia Power User affirme que Nokia supprimera probablement la technologie de caméra Light de la dernière génération. Le Nokia 9 PureView a utilisé cinq appareils photo 12MP (trois capteurs monochromes et deux capteurs RVB) alimentés par la société de caméras multi-objectifs Light.

Cela a permis de meilleurs clichés HDR et de faible luminosité et des effets de profondeur plus granulaires, mais a conduit à un manque de détails et à des performances de caméra lentes. Cela signifie potentiellement que le combiné mis à jour pourrait présenter une configuration de caméra normale / grand angle / téléobjectif plus conventionnelle. Les dernières rumeurs de Nokia Anew suggèrent que la société expérimente une configuration de caméra 24MP, 20MP et 48MP et qu’au moins un de ces capteurs pourrait comporter OIS.

Espérons que l’omission de la technologie de la caméra Light ne supprime pas complètement les mises à jour supposées du combiné. Nous espérons toujours que le Nokia 9.2 PureView pourra être le moteur photo promis que nous devions obtenir avec le Nokia 9.

Ailleurs, nous nous attendons à ce que les composants internes du Nokia 9.2 obtiennent certaines mises à niveau. Plusieurs rumeurs suggèrent que le smartphone comportera le Qualcomm Snapdragon 865. D’autre part, Nokia a confirmé son intention de lancer un téléphone Snapdragon 765 mais n’a rien dit à propos d’un appareil Snapdragon 865.

Dans les deux cas, cela permettrait au Nokia 9.2 d’être compatible 5G, ce qui serait le cas. Cela ferait du Nokia 9.2 le smartphone 5G phare de HMD (il est probable qu’il y ait également un smartphone 5G moins cher et non phare de la société).

Il y a des rumeurs selon lesquelles le Nokia 9.2 PureView pourrait comporter le chipset Snapdragon 865 compatible 5G.

Il est également probable que le Nokia 9.2 PureView obtiendra un affichage à 120 Hz, comme indiqué dans un rapport de Nokia Power User (NPU). La rumeur veut que le téléphone obtiendra un affichage «très impressionnant» avec la technologie PureDisplay V3.

PureDisplay est une technologie HDR que HMD utilise sur ses téléphones comme le Nokia 9, le Nokia 8.3 et d’autres. Il est capable de convertir le contenu SDR en HDR, sur les écrans OLED et LCD. Des sources indiquent à NPU que «l’écran sera l’un des meilleurs que l’on puisse voir sur n’importe quel smartphone».

Pour les logiciels, le nouveau téléphone viendra probablement avec Android One et sera lancé avec Android 10 prêt à l’emploi.

Il n’y a pas encore de rumeurs solides concernant le stockage interne ou la quantité de RAM dans l’appareil. Étant donné que le Nokia 9 est livré avec 128 Go de stockage interne et 6 Go de RAM, il est raisonnable de supposer que Nokia 9.2 sera livré avec les mêmes niveaux ou plus. En dehors de cela, nous nous attendons également à voir un appareil photo selfie 32MP ou 48MP et une charge sans fil – mais pas de port 3,5 mm.

Prix

Le Nokia 9 PureView a été lancé avec un prix de détail de 700 $. Depuis lors, il y a eu de nombreuses occasions d’obtenir le téléphone pour encore moins, avec un prix de 500 $ assez facile à trouver. À en juger par ce prix de lancement, il est raisonnable de supposer que le Nokia 9.2 PureView sera à peu près le même.

Un rapport de Nokia Power User confirme cette fourchette de prix générale, affirmant que HMD pourrait adopter une approche de style Nokia 8. Le Nokia 8 était un produit phare plus abordable, offrant une puissance haut de gamme et un prix inférieur à 600 € (~ 662 $) par rapport aux combinés haut de gamme.

Cependant, le processeur mis à niveau et le potentiel de l’appareil pour être prêt pour la 5G pourraient signifier une forte augmentation du prix de départ du téléphone. Il n’est pas déraisonnable de supposer que le Nokia 9.2 PureView pourrait se lancer à 800 $ ou plus si la 5G est sur la table.

La réponse critique terne au Nokia 9 PureView – le principal appareil phare de HMD – pourrait inciter la société à reconsidérer trop le prix du suivi. Il est possible que HMD puisse vendre l’appareil dans le but d’atteindre le seuil de rentabilité plutôt que de réaliser un bénéfice substantiel juste pour convaincre les gens que la marque Nokia n’est pas réservée aux appareils de milieu de gamme et aux appareils économiques.

Avec tout cela à l’esprit, à partir de maintenant, tout le monde peut deviner quel pourrait être le prix. C’est un bon pari, cependant, que ce sera plus de 700 $. Combien plus, nous ne sommes pas sûrs.

Ce sont toutes les rumeurs réputées que nous connaissons jusqu’à présent sur le Nokia 9.2 PureView. Assurez-vous de mettre cette page en signet et revenez souvent pour les dernières nouvelles!