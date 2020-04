Nokia 9.2 PureView devrait rejoindre le train à haut taux de rafraîchissement

Le Nokia 9.2 PureView devrait reprendre là où le Nokia 9 PureView s’est arrêté, offrant une expérience de niveau phare avec une approche propre d’Android. Maintenant, les dernières fuites indiquent une technologie d’écran améliorée.

Le tweeteur Twitter Nokia_anew rapporte que le nouveau téléphone phare offrira un écran de 120 Hz. On ne sait pas si ce sera un panneau OLED ou un écran LCD, mais les capteurs d’empreintes digitales intégrés ne sont disponibles que sur le premier en ce moment (bien que cela changera).

Notez également que le produit phare inclura un affichage à 120 Hz. #trends #display #nokiamobile # nokia9 #nokia

– Nokia à nouveau (@nokia_anew) 14 avril 2020

Un taux de rafraîchissement de 120 Hz serait en ligne avec des appareils comme la série Galaxy S20 et OnePlus 8 Pro. Espérons que HMD augmente la taille de la batterie pour tenir compte du taux de rafraîchissement énergivore s’ils apportent effectivement cette technologie.

Ce n’est pas la seule réclamation faite par Nokia_anew, car le bélier a également fait plusieurs réclamations sur les appareils photo. L’un d’eux est que HMD Global a testé les capteurs de caméra 24MP, 20MP et 48MP mais semble avoir opté pour un appareil photo 108MP.

Juho Sarvikas voulait ne laisser que le capteur de 108 mégapixels et abandonner le système de fonctionnement simultané de plusieurs capteurs. Ainsi, nous aurions un smartphone sans intérêt comme le Mi Note 10 Pro. # Nokia9pureview # nokia9 #Nokiamobile #nokia #hmd

crédit photo @NokiamobBlog

– Nokia à nouveau (@nokia_anew) 13 avril 2020

En outre, le bailleur allègue qu’un dirigeant de HMD a voulu abandonner le système de capture simultanée au profit d’une expérience de caméra plus traditionnelle (pointant spécifiquement le Mi Note 10 Pro). Le Nokia 9 PureView a pris simultanément des photos de ses cinq appareils photo pour de meilleurs effets HDR et de profondeur, mais le téléphone n’avait pas de téléobjectif ou de capteur ultra-large. Nous serions donc ravis d’accueillir une configuration de caméra plus polyvalente, vous offrant un jeu de tir pour chaque occasion.

Parmi les autres fuites récentes de Nokia 9.2 PureView, citons un lancement au second semestre, une caméra selfie sous écran et une configuration de caméra penta avec des capteurs 108MP et 64MP. Vous pouvez consulter toutes les dernières rumeurs Nokia 9.2 sur le lien précédent.