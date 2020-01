Nokia 9.2 PureView pourrait être un retour à la formule Nokia 8

Le Nokia 9 PureView était l’un des smartphones les plus ambitieux de 2019, offrant un appareil photo à lentille penta alimenté par Light ainsi que quelques extras soignés.

Mais le produit phare de HMD 2019 a souffert d’une qualité de caméra irrégulière et de performances de caméra lentes, tout en étant livré avec un chipset phare plus ancien. Maintenant, les rapports d’un Nokia 9.2 PureView gagnent du terrain, et cela pourrait corriger où l’ancien appareil a mal tourné.

Nous avons entendu parler pour la première fois d’un Nokia 9.2 PureView présumé en décembre via le compte Twitter de Nokia Anew. Le compte a précédemment révélé que cet appareil a été reporté à l’automne 2020 et offrira le chipset Snapdragon 865.

Certaines de ces informations ont maintenant été corroborées par Nokia Power User et les sources de NokiaMob, signalant le nom apparent de Nokia 9.2 PureView ainsi que l’inclusion du Snapdragon 865. L’ancien point de vente affirme que le nouveau téléphone sera lancé au cours du premier semestre, tandis que ce dernier site Web indique qu’il sera lancé après le 20 juin.

En termes de prix, Nokia Power User dit que HMD pourrait adopter une approche de style Nokia 8. Le Nokia 8 était un produit phare plus abordable, offrant une puissance haut de gamme et un prix inférieur à 600 € (~ 662 $) par rapport aux appareils haut de gamme.

Qu’il n’y ait pas de lumière?

La source de Nokia Power User ajoute que le téléphone ne sera pas livré avec la technologie de caméra Light, citant le support post-lancement du Nokia 9 PureView comme un obstacle possible.

Le Nokia 9 PureView a utilisé cinq appareils photo 12MP (trois capteurs monochromes et deux capteurs RVB) alimentés par la société de caméras multi-objectifs Light. Cela a permis de meilleurs clichés HDR et de faible luminosité, et des effets de profondeur plus granulaires. Notre Edgar Cervantes a salué les clichés HDR et la reproduction des couleurs du téléphone dans son examen de l’appareil photo Nokia 9, mais a déploré le manque de détails et la lenteur des performances de l’appareil photo.

Espérons que cela signifie que le Nokia 9.2 a une configuration de caméra normale / grand angle / téléobjectif plus conventionnelle. En fait, la sortie dit qu’elle aura un «super appareil photo» avec un gros capteur.

Quant aux autres détails, la source de NokiaMob indique que le Nokia 9.2 PureView pourrait avoir un écran sans cadre avec une caméra selfie 32MP ou 48MP, une charge sans fil et aucun port 3,5 mm.

Cependant, aucun de ces détails n’est officiellement confirmé, vous ne voudrez peut-être pas encore retenir votre souffle. Mais il semble définitivement que le Nokia 9.2 PureView pourrait être un retour à la forme pour l’entreprise s’il est vrai.