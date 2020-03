Nokia ajoute 3 appareils supplémentaires à ses plans de mise à niveau Android 10 (mis à jour)

Il a rapidement promis des mises à niveau logicielles lorsque Android 10 a été annoncé. Maintenant, HMD Global a révisé sa feuille de route de mise à jour pour ses smartphones Nokia avec plus d’entre eux devraient faire le saut que prévu initialement l’automne dernier.

Plus de téléphones ajoutés à la liste

Le contenu de notre histoire originale du 30 septembre 2019 a été mis à jour pour refléter les dernières informations dans un tweet du chef de produit mondial de HMD, Juho Sarvikas.

En tout, 20 téléphones sont actuellement prévus pour voir Android 10, bien que les dates varient. Le premier lot de six appareils, qui comprend les Nokia 6.1, Nokia 8.1 et Nokia 9 PureView, ont reçu leurs OTA avant la fin de l’année. Avec l’annonce révisée du 11 mars, les délais pour les autres téléphones ont légèrement changé, mais nous avons trois nouveaux appareils sur la liste: le Nokia 2.3, le Nokia 6.2 et le Nokia 7.2.

Voici la liste complète des téléphones Nokia pour obtenir Android 10, triée par date limite:

Fin du quatrième trimestre 2019 (reçu)

Nokia 6.1

Nokia 6.1 Plus

Nokia 7 Plus

Nokia 7.1

Nokia 8.1

Nokia 9 PureView

Fin à la fin du T1 2020

Nokia 2.2

Nokia 2.3

Nokia 3.1 Plus

Nokia 3.2

Nokia 4.2

Nokia 6.2

Nokia 7.2

Nokia 8 Sirocco

Début Q2

Nokia 1 Plus

Nokia 5.1 Plus

Mid Q2

Nokia 1

Nokia 2.1

Nokia 3.1

Nokia 5.1

“Nous avons été le fabricant le plus rapide à passer d’Android Oreo à Android Pie sur toute la gamme”, a déclaré Juho Sarvikas, chef de produit chez HMD Global dans le cadre de l’annonce initiale. “Et avec le plan de déploiement d’aujourd’hui, nous sommes prêts à le faire encore plus rapidement pour les mises à niveau d’Android Pie vers Android 10.”

Infographie de la mise à jour Nokia de HMD, datée du 30 septembre 2019.

HMD Global / Nokia a étendu les mises à jour de sécurité pour une année supplémentaire sur ses premiers combinés Android, bien qu’aucun d’entre eux n’ait fait la coupe pour la mise à jour Android 10. La société a également réussi à intégrer Android 9 Pie à presque tous les téléphones qu’elle a lancés, à l’exception du Nokia 2, sous-alimenté.

Avec l’édition Android 10 Go officialisée, Juho Sarvikas a clarifié les plans de Nokia pour ses appareils Go. Le plus récent 1 Plus l’obtiendra en premier au premier trimestre 2020, tandis que les anciens 2.1 et 1 recevront leurs mises à jour au deuxième trimestre 2020.