Nokia ajoute 60 jours supplémentaires à l’expiration des garanties pour smartphones

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/04/16

9h29 PDT le 16 avr.2020 et dernière mise à jour 2020/04/22

1 h 28 PDTA 22 avril 2020.

À une époque fragile où le monde est en proie à une pandémie et où le dénominateur le moins courant dans les campagnes de marketing des entreprises est «nous sommes tous dans le même bateau», il existe encore des moyens par lesquels les entreprises peuvent rivaliser et faire connaître leurs efforts. HMD Global, par exemple, a fait un geste de bonne volonté envers ses clients en étendant les garanties de certains téléphones Nokia.

Le fabricant a cité l’épidémie de COVID-19 pour la raison qu’il vient de prolonger toutes les garanties expirant du 15 mars au 15 avril pour 45 jours. Les clients aux États-Unis et en Europe peuvent envoyer leur appareil pour être retourné ou réparé là où ces services sont disponibles.

Nous étendons la garantie de votre téléphone Nokia de 45 jours pour toutes les garanties expirant entre le 15 mars et le 15 avril 2020. Restez en sécurité, restez connecté. 👉https: //t.co/90tx1MOq8f pic.twitter.com/BpNM5snVP5 – Nokia Mobile (@NokiaMobile) 16 avril 2020

Aux États-Unis, la plupart sinon tous les appareils (moins le composant de la batterie) sont garantis pendant 12 mois à partir de l’achat tandis que la batterie et tous les accessoires externes gratuits sont couverts pendant 6 mois. Dans l’Union européenne, en Islande, en Norvège et en Suisse, l’appareil et les piles non amovibles sont pris en charge pendant 24 mois, tandis que les piles et accessoires remplaçables par l’utilisateur bénéficient de 6 mois.

Vérifiez votre reçu et, le cas échéant, profitez de ce service supplémentaire pour les 2 à 6 prochaines semaines.

Extension de garantie supplémentaire

Étant donné que de nombreuses parties du monde sont toujours sous verrouillage ces jours-ci, Nokia a décidé d’étendre encore son service. Toutes les garanties expirant entre le 15 mars et le 15 mai 2020 sont maintenant prolongées de 60 jours. Si votre téléphone fonctionne pendant cette période, vous pouvez toujours le faire réparer plus tard une fois la crise quelque peu résolue.