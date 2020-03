Nokia révise son calendrier de mise à jour d’Android 10

L’un des principaux avantages des téléphones HMD est le support logiciel. Avec presque tous les téléphones de la gamme de l’entreprise dans le programme Android One, l’entreprise promet deux ans de support logiciel pour chacun d’eux. Heck, il a même décidé d’étendre la prise en charge de certains de ses premiers téléphones à un an de plus que ce qu’il avait initialement promis.

Et bien qu’il tienne ses promesses, et même mette à jour certains de ses téléphones les moins chers vers Android 10, il le fait à un rythme beaucoup plus lent qu’il ne l’avait promis auparavant. Le nouveau calendrier, publié par le chef de produit de l’entreprise, Juho Sarvikas, est maintenant le suivant:

Il montre les téléphones que la société a déjà mis à jour, la plupart étant ses derniers modèles haut de gamme. Malheureusement, le premier trimestre 2020 ne verra qu’un seul modèle, le Nokia 2.2, mis à jour. Tous les autres téléphones que la société avait précédemment promis de mettre à jour au cours de cette période ont maintenant été reportés entre le premier et le deuxième trimestre ou le deuxième trimestre 2020 lui-même. Sarvikas blâme COVID-19, tout comme Xiaomi l’a fait pour ses propres trébuchements avec les mises à jour Android.

À titre de comparaison, voici le calendrier de mise à jour précédent que la société a publié en août 2019 ci-dessous:

Le nouveau calendrier clarifie également les plans de HMD pour Nokia 7.2, Nokia 6.2 et Nokia 2.3, qui n’avaient pas encore été publiés lorsque la première feuille de route a été rendue disponible. Les trois téléphones devraient être mis à jour au cours de la période tampon susmentionnée entre le T1 et le T2 2020.

