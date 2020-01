Nomad dévoile un chargeur de station de base avec un design en cuir + aluminium, un support AirPods, plus

Le célèbre fabricant d’accessoires Nomad a dévoilé son dernier accessoire de chargement sans fil. Le support de station de base est une version mise à jour et repensée du support sans fil de Nomad avec deux bobines de charge de 10 W, USB-C, et plus encore.

En termes de conception, le nouveau support de station de base est fabriqué en aluminium usiné et dispose d’un mauvais chargement en cuir. Il s’agit d’un cadre monobloc complet, différent du support sans fil d’origine de Nomad (examen complet). Le support de la station de base semble être plus étudié, mais aussi moins polyvalent en raison de la nouvelle conception.

L’une des principales caractéristiques du support de station de base Nomad est la prise en charge du chargement sans fil des AirPods et AirPods Pro. De nombreux supports ne sont pas capables de charger des AirPod car ils ne comportent qu’une seule bobine de charge, située au centre. Le support de station de base Nomad comprend deux bobines sans fil, chacune offrant jusqu’à 10 W de puissance.

En raison de la conception à deux bobines, vous pouvez également charger votre iPhone dans des configurations horizontales ou verticales. Dans la boîte, vous obtenez un adaptateur mural 18 W avec des prises américaines, britanniques et européennes, ainsi qu’un câble USB-A> USB-C. Le socle de la station de base lui-même dispose d’un port USB-C.

Style fonctionnel – Base Station Stand est un chargeur dédié à un appareil. Sa conception élimine les points chauds et les zones mortes que l’on trouve couramment dans les chargeurs multi-appareils.

Charge polyvalente – Deux bobines de charge sans fil 10 W à haut rendement fournissent une charge sans fil rapide à votre iPhone, AirPods Pro, AirPods ou tout autre appareil compatible Qi. Les téléphones sont maintenus en position verticale pendant la charge pour afficher facilement l’écran en mode portrait ou paysage.

Alimenté par USB-C – Le support de la station de base est alimenté par USB-C pour un confort maximal. Un adaptateur secteur 18 W inclus et un câble USB-C tressé de 2 mètres complètent l’ensemble de chargement. D’autres adaptateurs et câbles alimenteront le socle de la station de base, mais un minimum de 18 W est requis pour maintenir les vitesses de charge les plus rapides.

Matériaux de qualité supérieure – Corps en aluminium de qualité aéronautique moulé avec précision et surface de chargement en cuir rembourrée. Indicateur de charge à LED avec capteur de lumière ambiante qui s’assombrit automatiquement la nuit.

J’ai écrit dans le passé pourquoi je préfère les supports de charge sans fil aux blocs de charge sans fil, en particulier sur mon bureau. La principale raison est que je peux déverrouiller avec Face ID et consulter mes notifications, sans avoir à retirer mon iPhone du chargeur. Le support de station de base Nomad semble être l’une des options les plus élégantes, en particulier avec la prise en charge des AirPod et de la charge horizontale + verticale.

La nouvelle édition de la station de base est disponible à la commande dès maintenant sur le site Web de Nomad pour 99,95 $.

