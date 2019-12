Noms et numéros de téléphone de 267 millions d'utilisateurs de Facebook exposés en ligne

Facebook est une fois de plus dans l'actualité pour toutes les mauvaises raisons. Une base de données contenant plus de 267 millions d'identifiants d'utilisateur et de numéros de téléphone correspondants a été découverte sur Internet. Le jeu de données divulgué a été découvert par le chercheur en sécurité Bob Diachenko, en partenariat avec Comparitech. Les preuves suggèrent qu'il a été collecté via un processus de raclage illégal ou un abus de l'API Facebook par des criminels au Vietnam.

Dont les données sont affectées?

Comparitech rapporte qu'un total de 267 140 436 enregistrements d'utilisateurs ont été exposés. L'ensemble de données a apparemment été publié sur un forum de hackers où tout le monde pouvait y accéder pendant près de deux semaines. Il contenait les identifiants, numéros de téléphone, noms complets et horodatages uniques des utilisateurs de Facebook. Diachenko dit que tous semblent valables. Il note également que la plupart d'entre eux appartiennent à des utilisateurs aux États-Unis.

Les identifiants Facebook sont uniques à chaque compte. Donc, si vos données faisaient partie de la dernière fuite, votre numéro de téléphone et votre nom étaient disponibles pour tous ceux qui ont accédé à l'ensemble de données.

Quels sont les dangers des données exposées?

Ces informations peuvent être utilisées de diverses manières. Par exemple, les numéros de téléphone peuvent être utilisés pour diffuser des messages de spam ou de phishing. Il peut également être utilisé pour le détournement de SIM, dans lequel les pirates peuvent activer un numéro de téléphone existant sur une carte SIM en leur possession.

Que dit Facebook?

Facebook n'a pas officiellement révélé le nombre d'utilisateurs concernés. Cependant, il est en train d'enquêter sur l'incident. "Nous examinons ce problème, mais nous pensons qu'il s'agit probablement d'informations obtenues avant les modifications que nous avons apportées ces dernières années pour mieux protéger les informations des personnes", a déclaré à l'. un porte-parole de Facebook.

Facebook a supprimé l'accès aux numéros de téléphone pour les développeurs tiers en 2018. Diachenko dit que l'API de Facebook pourrait également avoir une faille de sécurité même après que l'accès a été restreint.

La mise au rebut pourrait être une autre explication de la façon dont ces données ont été volées. La méthode consiste à déployer des robots pour collecter des informations à partir de profils Facebook accessibles au public. Les conditions d'utilisation de Facebook déclarent le raclage illégal, mais le réseau social n'a pas vraiment de processus pour le contrôler.

On dirait que les utilisateurs de Facebook n'ont aucun répit contre les fuites de données. Il y a eu plusieurs incidents de ce type concernant la plate-forme de médias sociaux depuis le célèbre Fiasco de Cambridge Analytica. Le seul véritable moyen de protéger vos informations personnelles est de ne pas les publier sur Facebook.

Avez-vous toujours confiance en la capacité de Facebook à protéger votre vie privée? Ou vous ne vous en souciez plus? Nous aimerions connaître votre opinion. Envoyez-nous une ligne dans la section des commentaires ci-dessous.