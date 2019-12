Non, le Huawei P40 Pro n'aura pas de batterie graphène

Lors de la recherche de votre prochain grand smartphone, il est peu probable que vous ayez accordé trop d'attention au type de batterie utilisé par le téléphone. Au contraire, la plupart des gens qui regardent les spécifications de la batterie font particulièrement attention à la taille de la batterie. Tout cela changera à mesure que les batteries au graphène seront introduites lentement dans le monde des smartphones, mais il s'avère que Huawei France a sauté le pas sur ses attentes exactement quand nous verrons des batteries au graphène à l'intérieur de ces coques en verre et métal résistantes à l'eau.

Il s'avère qu'un tweet envoyé par Huawei France il y a quelques jours a déclenché une vive controverse, car il a indiqué que le Huawei P40 inclurait une batterie au graphène futuriste à l'intérieur. Le tweet a depuis été supprimé et Huawei France a présenté des excuses pour la mauvaise communication. Bien que les batteries au graphène existent sous une forme ou une autre sur le marché, elles ne sont tout simplement pas prêtes pour la production de masse dont les smartphones ont besoin. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu d'innovation dans les batteries au cours de la dernière décennie.

Les batteries au lithium-ion (Li-Ion) ou au lithium-polymère (Li-Po) de vos smartphones fonctionnent toutes un peu différemment et ont leurs propres forces et faiblesses. Bien que les batteries Li-Ion puissent stocker plus d'énergie dans le même boîtier de taille physique, elles sont un peu moins stables que les batteries Li-Po et ne sont pas non plus aussi flexibles. Parfois, les fabricants n'utilisent même pas de piles normales pour stocker l'énergie. À titre d'exemple, les Galaxy Note 9 et Note 10, qui utilisent un super condensateur dans le S-Pen pour charger en seulement 40 secondes et offrent environ une demi-heure d'autonomie.

Le graphène prend bon nombre des meilleures qualités de chaque technologie mentionnée ici et les met dans un seul paquet. Les batteries au graphène sont plus denses que leurs homologues au lithium et peuvent stocker beaucoup plus d'énergie à l'intérieur (lire: autonomie de plusieurs jours pour les téléphones), peuvent se charger extrêmement rapidement et peuvent même maintenir cette charge plus longtemps sans se dégrader, ce qui signifie que vous avez gagné '' Vous ne devez pas remplacer la batterie à l'intérieur de votre téléphone si vous décidez de la conserver plus de deux ans. Ainsi, bien que votre nouveau smartphone 2020 ne soit probablement pas équipé d'une batterie au graphène ou n'ait pas tous ses capteurs de caméra de Sony, il est possible que votre téléphone 2021 le soit.