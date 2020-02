Non, le Samsung Galaxy S20 à 1000 $ n’est pas trop cher

Depuis que Samsung a annoncé son trio de téléphones Galaxy S20, on a beaucoup parlé de ces nouvelles étiquettes de prix à quatre chiffres. C’est bien justifié; le S20 de base coûte 100 $ de plus que le Galaxy S10 de l’année dernière au lancement, et cela ne tient même pas compte du S10e moins cher et plus compact – pour lequel il n’y a pas de suite. Cette nouvelle structure de prix met le S20 en droite ligne avec l’iPhone 11 Pro d’Apple, mais plus cher que la plupart des autres options Android.

Alors, quelle est la justification de cette hausse des prix? Et pourquoi devriez-vous acheter le Galaxy S20, et encore moins le S20 + ou S20 Ultra encore plus cher, alors que vous pouvez obtenir un téléphone comme le OnePlus 7T (l’une de mes versions préférées de 2019) pour littéralement la moitié du prix?

Tout d’abord, c’est vraiment cher

La 5G est largement à blâmer. La série Galaxy S20 est livrée avec le dernier chipset Snapdragon 865 de Qualcomm, qui offre un traitement d’image plus puissant, un nouveau moteur AI de cinquième génération, une meilleure efficacité énergétique, essentiellement tout ce que vous pourriez demander dans un processeur mobile – à l’exception d’un modem.

La 5G obligatoire augmente le coût du S20 et de tout autre téléphone alimenté par 865.

Sans modem embarqué sur le 865, le Galaxy S20 n’a aucun moyen de se connecter même aux réseaux 4G sans l’ajout du X55, le premier modem compatible 5G de Qualcomm. Cela signifie que tous les modèles Galaxy S20 – à l’exception de certaines variantes internationales qui utilisent à la place les processeurs Exynos de Samsung – sont compatibles 5G, que vous le vouliez ou non. C’est génial si vous vivez dans l’une des rares villes où la 5G est actuellement disponible (en supposant que votre opérateur et votre plan le prennent en charge), mais pour tout le monde, c’est une dépense supplémentaire inutile.

Bien sûr, la 5G n’est pas le seul facteur; les caméras aident sans aucun doute à faire grimper un peu le prix. Chaque téléphone dispose de capteurs considérablement plus grands que ceux de la gamme S10, et en particulier avec le téléobjectif de style périscope massif du S20 Ultra, qui nécessite un peu plus de matériel.

Sans aucun type de Galaxy S20e, la nouvelle gamme est certainement plus difficile à vendre que les générations précédentes de téléphones de Samsung, en particulier parce que la majorité des villes américaines n’ont toujours pas de réseau 5G établi pour que cela fasse même partie de la conversation. Les améliorations de l’appareil photo sont excellentes, mais la série S10 a déjà pris de très bonnes photos pour les besoins de la plupart des gens – et avec la récente mise à jour d’Android 10 et de One UI 2 de Samsung, le logiciel du S10 est largement identique à celui du S20.

Samsung lève l’une des meilleures pratiques d’Apple

Mais c’est exactement ce qui fait que la tarification du S20 fonctionne. Lorsque Samsung a annoncé la série S20 lors de son événement Unpacked plus tôt cette semaine, il a également révélé de nouveaux prix réduits pour la série S10 de l’année dernière, que la société continuera à vendre, probablement jusqu’à l’année prochaine lorsque le successeur du S20 sera disponible.

Cela a longtemps été l’une des stratégies les plus réussies d’Apple avec l’iPhone, et cela dépend largement du type de support logiciel étendu qui échappe notoirement aux téléphones Android, en particulier ceux fabriqués par des sociétés autres que Google. Au cours de la dernière année, cependant, nous avons vu Samsung augmenter la fréquence à laquelle il met à jour ses téléphones, avec chaque variante du Galaxy S10 fonctionnant déjà sous Android 10. Combiné avec du matériel qui se sent toujours incroyablement élégant et futuriste, le S10 se sent chaque un peu aussi nouveau aujourd’hui qu’il l’a fait cette fois l’année dernière.

En gardant le Galaxy S10 en vie, Samsung a effectivement doublé sa gamme 2020.

De cette façon, le Galaxy S10 est devenu le S20 moins cher que Samsung manque autrement. Le S10e commence maintenant à seulement 599 $, et vous pouvez même saisir le Galaxy S10 + pour seulement 849 $ – 150 $ de moins que le Galaxy S20 de base. Vous n’obtiendrez pas le support 5G ou les caméras plus récentes, mais l’expérience est à toutes fins utiles impossible à distinguer autrement.

Voici la chose: la valeur est contextuelle, et par rapport aux autres téléphones à 1000 $, je pense que le Galaxy S20 a beaucoup à offrir. L’iPhone 11 Pro est proposé à un prix identique, mais ne propose aucune prise en charge 5G – pour être clair, le S20 à 1000 $ ne prend en charge que les réseaux sous-6, tandis que le S20 + et S20 Ultra prennent également en charge mmWave. Si Apple ajoute la prise en charge 5G à ses prochains iPhones, ils ne feront que devenir plus chers; Pendant ce temps, les téléphones Samsung voient généralement un certain nombre de réductions de prix au cours de la première année seulement.

Je ne suis pas encore personnellement sur le marché pour un téléphone 5G – surtout depuis que je viens de passer à Google Fi, qui n’a pas de réseau 5G en premier lieu – mais il est bon de savoir que le S20 a déjà un support intégré si Je change d’avis à l’avenir. Si vous n’êtes pas du tout intéressé par les écrans 5G ou 120Hz, ou si vous ne voulez tout simplement pas débourser 1000 $ pour un téléphone, la série S10 vaut toujours la peine d’être achetée.

Si quoi que ce soit, je dirais que c’est la gamme la plus complète que Samsung ait jamais eu: il y a maintenant un téléphone de niveau phare disponible à presque toutes les tailles physiques et à tous les prix à partir de 600 $, et vous pouvez toujours en tirer le meilleur. -Expérimentez Samsung sans plonger dans la 5G tout de suite. Croyez-moi, le S10 vous servira toujours très bien.

Produit phare à quatre chiffres

Samsung Galaxy S20

Conçu pour le réseau de demain, aujourd’hui.

Le Galaxy S20 apporte une nouvelle gamme de caméras et un écran accrocheur de 120 Hz à la gamme phare de Samsung. Vous bénéficiez également du support 5G, et l’essentiel est toujours là; vous obtenez une résistance à l’eau IP68, 128 Go de stockage extensible et un logiciel Android 10 moderne.