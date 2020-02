Nos 5 banques de charge universelles USB-C Power Delivery préférées pour tous vos gadgets

Que vous parcouriez la ville, que vous voyagiez pour une conférence de travail ou que vous vous rendiez à un événement public, la dernière chose que vous souhaitez voir, c’est que la batterie de votre téléphone baisse sous cette barre des 20%. Dans ces cas, lorsque vous n’avez pas de chargeur mural à portée de main, vous avez besoin d’une batterie portable fiable qui contient suffisamment d’énergie pour recharger vos appareils mobiles non seulement une fois, mais plusieurs fois, si nécessaire. Pour vous aider à trouver le meilleur des meilleurs, nous avons dressé une liste de nos cinq banques de charge USB-C Power Delivery préférées qui peuvent compléter tous vos gadgets lors de vos déplacements.

Jackery Supercharge 26800 – 26,800mAh

Alors que Jackery est connue pour ses groupes électrogènes portables, la société fabrique également de très bonnes banques de charge. Le Jackery Supercharge 26800 – également connu comme l’étalon d’or de milieu de gamme pour un chargeur portable dans notre revue – dispose d’une batterie importante de 26800 mAh qui peut fournir 45 W de puissance via USB-C Power Delivery aux téléphones, tablettes et ordinateurs portables de faible puissance , y compris certains Chromebooks et MacBooks. Cette batterie est également juste en dessous des limites générales de la FAA pour ce que vous pouvez facilement emporter dans un avion, vous n’aurez donc pas à la laisser derrière vous lorsque vous voyagez en avion.

Le Jackery Supercharge 26800 peut être un peu cher, mais vous pouvez en acheter un pour 89,99 $ (30 $ de réduction sur le PDSF) avec un coupon sur Amazon en ce moment.

Banque d’alimentation Aukey PB-Y13 – 10000 mAh

Si vous recherchez un peu moins de puissance dans un boîtier plus petit, la batterie externe Aukey PB-Y13 peut être plus rapide. Il contient une batterie de 10 000 mAh qui peut fournir 18 W de puissance à un appareil mobile. Malheureusement, cela signifie que vous ne pourrez pas alimenter un ordinateur portable avec cette option, mais compte tenu de sa taille et de sa portabilité, vous allez probablement l’utiliser pour recharger votre téléphone de toute façon.

La banque d’alimentation Aukey PB-Y13 est en vente maintenant sur Amazon pour 29,99 $ (17 $ de réduction sur le PDSF).

Chargeur portable Zendure SuperTank USB-C PD – 27,000mAh

Si l’argent ne vous préoccupe pas et que vous recherchez une batterie offrant la plus grande puissance autorisée dans un avion, vous pouvez également jeter votre argent au chargeur portable Zendure SuperTank USB-C PD. Cette bête a une batterie de 27 000 mAh capable de fournir 100 W d’énergie aux téléphones, tablettes et ordinateurs portables encore plus exigeants, y compris le plus grand Macbook Pro. En raison de sa puissance énorme, de ses quatre sorties (dont deux ports USB-C) et de sa large compatibilité avec les appareils, nous avons même appelé cet appareil la meilleure batterie que nous ayons jamais examinée en avril 2019.

Si vous souhaitez mettre la main sur le chargeur portable Zendure SuperTank USB-C PD, il vous coûtera 191,99 $, mais la livraison gratuite est incluse.

Banque d’alimentation portable Omni 20+ – 20000 mAh

La banque d’alimentation portable Omni 20+ est un peu différente des autres options de notre liste. Ce chargeur dispose d’une tension variable et d’un baril de 100 W CC pour alimenter des appareils de niche comme les drones aériens. Il est également équipé de ports de charge AC (100W), USB-C (60W) et USB-A (18W), ce qui le rend idéal pour recharger les appareils photo reflex numériques, les appareils mobiles et les ordinateurs portables. La plaque supérieure sert également de tapis de chargement sans fil Qi afin que vous puissiez poser votre téléphone compatible et l’allumer.

Bien que nous ayons salué ses capacités et sa taille, son abondance de fonctionnalités et de types de sortie en font une option complexe pour la plupart des utilisateurs. Cependant, si vous pensez que la banque d’alimentation portable Omni 20+ répond à vos besoins, vous pouvez en acheter un pour 199 $ chez Amazon.

Anker Powerhouse 200 – 57,600mAh

Parfois, avoir encore plus de puissance à votre disposition ne suffit pas. Pour ces situations, l’Anker Powerhouse 200 devrait être votre choix. Ce générateur portable transporte une batterie gargantuesque de 57600 mAh capable d’alimenter des appareils mobiles, des ordinateurs portables plus exigeants et même de petits appareils, comme un mini-réfrigérateur. En conséquence, le Powerhouse 200 est le compagnon idéal pour les voyages de camping, les longues randonnées et autres excursions qui vous éloignent du confort de la civilisation.

Nous n’étions pas fan du prix élevé lorsque nous l’avons examiné en mai, mais ce nombre a depuis été abaissé à un prix plus raisonnable de 254,99 $ (95 $ de réduction sur le prix d’origine) chez Amazon.

Besoin d’un chargeur mural USB-C?

Bien que la vie puisse vous emmener dans de nombreuses aventures au-delà des limites d’une prise murale, la vérité est que vous passez également beaucoup de temps dans des endroits où une banque d’alimentation portable n’est pas toujours nécessaire. Que vous soyez à la maison, au travail ou chez un ami, vous devriez avoir un moyen de vous brancher sur une prise et de laisser le jus de votre téléphone s’activer. Pour cette raison, nous avons rassemblé une liste de nos cinq chargeurs muraux USB-C Power Delivery préférés qui s’étendent sur différentes sorties, prix et plus encore.