Nos premiers clichés avec le nouveau produit phare de Samsung

Les téléphones Galaxy S de cette année ont moins de changements de caméra que prévu, à moins que vous n’alliez jusqu’au modèle haut de gamme. Le Galaxy S20 Ultra de 1 400 $ de Samsung est doté d’un capteur principal de 108 MP, d’un système de téléobjectif de 48 MP (avec zoom 100% “hybride”) et d’un ultra-large de 12 MP. Je n’ai le S20 Ultra que depuis quelques heures, mais je joue déjà avec ces nouvelles caméras. Notre examen complet comprendra une discussion approfondie sur les performances de l’appareil photo, mais voici le premier lot d’exemples de photos à vous obséder.

L’appareil photo principal de 108 MP par défaut regroupe neuf pixels ensemble, vous donnant une image de 12 MP. Regarde.

Vous pouvez également faire passer l’appareil photo en mode 108MP complet. Ces fichiers sont trop gros pour être affichés en pleine résolution sur le site, alors consultez cette galerie Flickr.

Le seul appareil photo transféré des appareils S20 moins chers à l’Ultra est l’appareil photo ultra-large 12MP. C’est une résolution légèrement inférieure à celle du capteur ultra-large Note 10 / S10, mais les pixels sont plus grands.

Les appareils Galaxy S20 moins chers ne disposent en fait d’aucune capacité de zoom optique – ils utilisent un capteur haute résolution recadré au lieu d’un téléobjectif. Le S20 Ultra, cependant, arbore un objectif périscope 4x avec l’option de zoom numérique jusqu’à 100x. Regardons quelques progressions de zoom.

De gauche à droite: pas de zoom (principal), zoom 4x, zoom 100x

Gauche: pas de zoom (principal), droite: zoom 4x

De gauche à droite: pas de zoom (principal), zoom 4x, zoom 10x

Mon temps avec le S20 Ultra vient de commencer, donc je n’ai pas d’opinion bien formée sur les performances globales de l’appareil photo. Je noterai cependant que vous avez vraiment besoin d’un trépied pour utiliser les facteurs de zoom plus élevés – l’appareil tremble trop sans un. Le traitement d’image de Samsung semble également pratiquement inchangé par rapport à la note 10. Ceux-ci ressemblent toujours à des photos de Samsung malgré les changements matériels.