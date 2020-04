Notre avis sur le Galaxy S20 Ultra, un mois plus tard: la déception monte

La famille Galaxy S 2020 de Samsung comprend à nouveau trois appareils, mais ils ont tous évolué un peu vers le haut par rapport à 2019. Il n’y a pas de variante “e” cette année, et le modèle de base S20 commence à 1 000 $. Samsung favorise naturellement le modèle haut de gamme, le Galaxy S20 Ultra à 1400 $. Ce téléphone a toutes les cloches et les sifflets, y compris un Snapdragon 865, 5G (sub-6 et mmWave), et une configuration de caméra remaniée avec un module de zoom périscope. Avec tout ce matériel, le S20 Ultra a gonflé à 6,9 pouces et pèse près d’une demi-livre. En essayant de ne faire aucun compromis, je crains que Samsung n’ait compromis le S20 Ultra lui-même.

Samsung est le roi incontesté de l’écosystème Android – même la sortie puis l’annulation de l’explosif Galaxy Note 7 ont à peine ralenti l’entreprise. Les gens se soucient de la marque Samsung, donc elle peut s’en tirer en rechargeant un peu plus pour un téléphone. Un énorme 1400 $, cependant? Bien que le S20 Ultra soit un appareil capable, il ne fera pas tomber vos chaussettes comme le devrait un téléphone à 1400 $. Même la nouvelle gamme de caméras ressemble davantage à Samsung.

Design, matériel, contenu de la boîte

La première chose qui m’a frappé lorsque j’ai commencé à utiliser le Galaxy S20 Ultra a été sa taille. La deuxième chose qui m’a frappé, c’est le téléphone … au visage quand je me suis endormi en l’utilisant au lit la première nuit. Laissez-moi vous dire que rien ne ramène à la maison la taille ridicule de cet appareil comme le laisser tomber sur votre visage. Il pèse 222 g, ce qui représente presque une demi-livre. Et comme tous les téléphones Samsung récents, il est fait de verre glissant. D’autres OEM ont au moins expérimenté avec du verre texturé ou mat qui repousse les empreintes digitales et augmente l’adhérence, mais pas Samsung. L’utilisation de ce téléphone sans étui pose simplement des problèmes.

Le module de caméra dépasse également beaucoup du corps. Le téléphone est sensiblement incliné lorsque vous le posez sans étui. Je suppose que Samsung a renoncé à s’inquiéter du volume de l’appareil photo. Presque tout le monde utilisera un étui qui égalise à l’arrière, et encore une fois, vous seriez fou de vous promener avec ce gadget glissant de 1400 $ nu. Samsung a fait un changement de conception que je suis heureux de voir: les boutons sont de retour sur le côté droit où ils appartiennent.

Vous vous souvenez peut-être de l’époque où les tablettes de 7 pouces étaient une chose, et maintenant les téléphones ont presque rattrapé l’écran de 6,9 ​​pouces du S20 Ultra. Bien sûr, les lunettes du S20 Ultra sont minces, donc ce n’est pas aussi encombrant qu’un Nexus 7. Pourtant, ce téléphone étirera votre poche et vos mains. Cela dit, l’affichage est magnifique. Samsung a finalement rétréci la lunette inférieure au point qu’elle est presque imperceptiblement plus grande que la partie supérieure, et la perforation de la caméra frontale est suffisamment petite pour ne pas nécessiter de barre d’état surdimensionnée. Les couleurs et la luminosité sont de premier ordre, ce qui est vrai de chaque nouveau produit phare de Samsung.

Le S20 introduit deux changements d’affichage très positifs cette année. Tout d’abord, les bords incurvés des anciens téléphones Samsung ont disparu. Ce design avait l’air soigné au début, mais il rendait les téléphones sujets aux touches accidentelles. Le S20 Ultra a une toute petite courbe sur le bord – il ressemble plus à un couvercle en verre 2.5D qu’à un écran incurvé. Le panneau OLED 1440 prend également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est incroyable. Le fait de doubler le taux de rafraîchissement rend l’interface utilisateur si fluide et réactive qu’il est difficile de revenir à 60 Hz.

Malheureusement, la fluidité de l’affichage améliorée rend le déverrouillage des empreintes digitales beaucoup plus gênant. Samsung a de nouveau utilisé un capteur à ultrasons à l’écran. Mon expérience avec le déverrouillage du téléphone allait de acceptable à exaspérant. La plupart du temps, le S20 Ultra se déverrouille au premier essai, mais il semble toujours prendre un temps plus long que je ne le souhaiterais. D’autres fois, le téléphone refuse catégoriquement de reconnaître mon empreinte digitale pour des raisons inconnues, et je dois réajuster pour numériser sous un angle différent. La vitesse et la précision pourraient être nominalement meilleures que l’an dernier, mais elles sont encore bien pires que le capteur capacitif du S10e.

Ne vous attendez pas à beaucoup d’extras dans la boîte avec ce téléphone. Vous obtiendrez le chargeur 25 W, un câble USB-C, des écouteurs USB-C et le protecteur d’écran préinstallé. Personnellement, je n’aime pas la sensation de la couverture d’écran incluse de Samsung, alors je l’ai enlevée. Si vous êtes inquiet pour le verre, vous devriez obtenir un remplacement de haute qualité.

Logiciel, performances et batterie

Le S20 Ultra fonctionne sous Android 10 avec le skin One UI 2.0 de Samsung, et il y a très peu ici que nous n’avons jamais vu auparavant. Samsung a apporté quelques modifications, comme l’ajout de Duo au numéroteur et l’intégration de Spotify aux routines Bixby. Sinon, c’est la même expérience logicielle que vous obtiendriez sur un Galaxy S10 après la mise à jour d’Android 10. C’est un téléphone rapide, aussi rapide que toute autre chose, à l’exception peut-être du Pixel. Les téléphones Samsung sont toujours devenus un peu lents pour moi au fil du temps. Je ne peux pas dire si cela se produira cette fois, mais nous verrons.

Par défaut, Samsung utilise les boutons de navigation standard du S20, mais vous pouvez passer à la configuration gestuelle de Samsung ou à la version standard de Google. Cependant, vous ne pouvez utiliser la navigation gestuelle de Google qu’avec l’écran d’accueil Stock One UI – oui, c’est toujours une limitation après tous ces mois. Le lanceur de Samsung n’est pas horrible, mais il semble maladroit. Des actions simples comme l’ajout d’icônes ou la gestion de dossiers demandent plus d’efforts que sur les autres écrans d’accueil, et Samsung n’a toujours pas compris quoi faire avec le panneau le plus à gauche. Bixby Home a disparu, remplacé par une fonctionnalité similaire appelée Samsung Daily. Comme Bixby Home, il s’agit d’une liste déroulante de contenu et de liens recommandés, et rien de tout cela n’est très bon. Je tuerais pour Google Discover en option.

Le S20 Ultra comprend toutes les fonctionnalités habituelles de One UI telles que le panneau de bord, la fenêtre contextuelle, le mode à une main, etc. Il dispose également de la fonctionnalité améliorée Lien vers Windows qui a fait ses débuts sur la note 10+. Bien que je ne me soucie pas de la plupart des applications incluses de Samsung, elles prennent simplement de la place. Il existe également de nombreux paramètres enfouis dans plusieurs menus que vous n’utiliserez que rarement, voire jamais, et tout sur ce téléphone semble vouloir vous envoyer une notification.

Une chose très intéressante à propos du S20 Ultra est qu’il prend en charge tous les réseaux 5G actuels. Vous n’avez rien à faire de spécial, à condition que la 5G soit activée sur votre carte SIM. Échangez simplement votre carte SIM et vous pourrez vous connecter à la 5G sous-6 et à ondes millimétriques. Bien sûr, trouver la 5G sera plus difficile. J’ai utilisé le S20 Ultra principalement sur le 5G de T-Mobile, mais j’ai également pu jouer avec l’onde millimétrique de Verizon. Dans les deux cas, mon expérience était identique à la dernière fois que j’ai utilisé ces réseaux 5G. La 5G de T-Mobile fonctionne dans plus d’endroits, mais c’est à peine plus rapide que la 4G, parfois elle est en fait plus lente. La 5G de Verizon est extrêmement rapide mais presque impossible à trouver même dans les zones qui devraient avoir une couverture.

L’une des raisons pour lesquelles ce téléphone est si lourd est la batterie géante de 5000 mAh. Vraisemblablement, le modem discret requis pour le Snapdragon 865 utilise plus d’énergie que les solutions intégrées LTE uniquement que nous avons eu ces dernières années. L’écran 120Hz est également un porc de batterie. J’ai testé le Galaxy S20 en modes 120Hz et 60Hz. D’après mon expérience, le mode 120Hz est bon pour environ six heures de temps d’écran en un peu plus de 24 heures. Ce n’est pas forcément mauvais, mais c’est décevant pour une batterie de 5000mAh. En mode 60Hz, le S20 Ultra obtient environ 30% d’autonomie en plus pour moi.

Appareils photo

La gamme de caméras du S20 Ultra est la mise à niveau la plus importante par rapport au S20 +, qui a plus en commun avec le modèle de base S20. L’expérience de la photographie doit vraiment conclure l’affaire pour ce téléphone à 1400 $, mais elle n’y arrive pas. J’ai obtenu des photos exceptionnelles du S20 Ultra, mais c’est toujours un appareil photo Samsung avec toutes les faiblesses auxquelles nous nous attendons. Je n’ai pas de S20 de niveau inférieur à comparer, mais je peux dire que les résultats ici ne sont pas très différents de ceux du Note 10+ malgré tout le nouveau matériel sophistiqué de ce module massif.

Les photos prises avec le tireur principal du S20 Ultra ont une qualité très “Samsung” avec une netteté excessive des bords et des textures douces. Ce téléphone a 108MP pour fonctionner, mais les images sont souvent moins détaillées qu’un appareil comme le Pixel 4 avec son capteur 12MP. Samsung augmente également le temps d’exposition lorsque la lumière commence à diminuer, ce qui entraîne un long retard d’obturation. L’ISO va également plus haut que ce à quoi je m’attendais pour un appareil avec une grande ouverture et un gros capteur. J’ai également remarqué d’étranges problèmes de mise au point avec les caméras standard et zoom. Le S20 Ultra semble lent à trouver la mise au point correcte, et même de minuscules moments font que le téléphone “recherche” à nouveau la mise au point. Cela se traduit par des photos et des vidéos ruinées. La caméra ultra-large a les mêmes problèmes de traitement, mais elle est moins apparente dans un large champ de vision.

Le S20 Ultra est le seul S20 avec un véritable zoom optique sous la forme d’une caméra périscope 4x (le grand capteur carré en bas). Ce téléphone prend en charge le zoom 100x avec une combinaison d’agrandissement numérique optique et alimenté par l’IA. Ces zooms extrêmes ne semblent pas bons et le viseur tremble tellement que vous vous rendrez fou si vous n’utilisez pas de trépied. Le résultat du zoom traité par Samsung est pratiquement identique à une image recadrée manuellement à partir du capteur principal. Samsung aurait dû se concentrer uniquement sur les photos avec zoom 4-10x, qui sont solides. Voir notre comparaison avec le Pixel 4 pour en savoir plus.

De gauche à droite: zoom 1x, 4x et 100x

Je ne prends pas beaucoup de selfies, mais le S20 Ultra arbore une caméra frontale de 40 MP. Les variantes moins chères du S20 ne disposent que d’une caméra frontale de 10 mégapixels. La caméra 40MP du S20 Ultra capte beaucoup de détails, mais peut-être pas autant que vous attendez. Le traitement de Samsung a tendance à adoucir légèrement les visages. C’est toujours très bon pour Instagram et les appels vidéo.

Samsung a également ajouté la prise en charge de l’enregistrement vidéo 8k, que vous pouvez voir ci-dessus (notez la recherche de mise au point au début). Lorsque vous évitez les problèmes de mise au point, le S20 Ultra prend de superbes vidéos. Le mode 8K est un peu un gadget en ce moment car vous n’avez probablement pas d’écran 8K, mais vous pouvez éditer la vidéo directement sur le téléphone. C’est impressionnant, mais ce n’est pas une fonctionnalité révolutionnaire pour la plupart des gens. Vous pourriez aussi bien laisser le téléphone en mode 4K, qui prend en charge le mode 60fps. 8K est verrouillé à 24 images par seconde.

Devriez-vous l’acheter?

Samsung Galaxy S20 Ultra

6/10

Probablement pas. Samsung continue de pousser le prix de ses téléphones dans la stratosphère, et le S20 Ultra atteint de nouveaux sommets à 1400 $. Cette pile d’argent vous offre des fonctionnalités impressionnantes comme la meilleure OLED la plus fluide disponible actuellement et la prise en charge 5G sur tous les opérateurs. La qualité de construction du téléphone est également solide, mais j’aimerais que Samsung essaie d’innover un peu plus avec les matériaux.

La plupart des choses qui rendent le S20 Ultra bon sont disponibles sur les versions moins chères. L’appareil photo est le principal différenciateur, et il n’a pas l’impression d’appartenir à un téléphone à 1400 $. Malgré le capteur principal de 108 MP, la plupart des photos ressemblent à tout autre téléphone Samsung haut de gamme des dernières années, et il y a des problèmes de mise au point aggravants. Samsung dit qu’il lancera bientôt une mise à jour pour améliorer l’appareil photo, mais ne nous promet-on pas toujours des mises à jour pour améliorer l’appareil photo? Pour couronner le tout, le Galaxy S20 Ultra est d’une taille obscène, et je n’aime pas porter une plaque de verre glissante qui tient à peine dans ma poche. Avec un étui, ce téléphone mesure plus d’une demi-livre, ce qui le rend inconfortable à utiliser pendant de longues périodes.

Le S20 Ultra (à droite) par rapport au S10 + (à gauche)

Les Galaxy S20 et S20 + ont des spécifications très similaires, et ils ne sont ni aussi chers ni aussi surdimensionnés que le S20 Ultra. Je ne pense pas que le S20 Ultra soit assez bon pour justifier la mise à niveau.

Achetez-le si …

Vous voulez le téléphone le plus complet possible et le prix n’est pas un objet.

Ne l’achetez pas si …

Vous vous méfiez des téléphones surdimensionnés et des étiquettes de prix excessivement élevées.

Où acheter:

Le S20 Ultra est disponible auprès de tous les principaux opérateurs (AT&T, T-Mobile, Sprint, Verizon). Samsung et Best Buy ont Amazon et B&H si vous avez envie de les déverrouiller.

Un faux pas majeur pour la série Galaxy

Moi-même et plusieurs autres membres de l’équipe AP utilisons le Galaxy S20 Ultra depuis quelques semaines, et si quoi que ce soit, nos opinions sur le téléphone ont empiré depuis. En fait, nous avons décidé de ramener le score initial de 7/10 à 6. C’est juste un appareil décevant.

Ryne dit qu’il n’est “pas du tout impressionné” après avoir utilisé le S20 Ultra. La négativité n’est pas entièrement due au fait que nous l’avons obligé à cesser d’utiliser son bien-aimé Galaxy Z Flip, non plus. Nous sommes d’accord sur les bases ici: la durée de vie de la batterie et l’affichage sont bons, mais le logiciel est livré avec sa juste part de désagréments. Peut-être le plus exaspérant, la nouvelle configuration de la caméra est, en un mot, mauvaise. Oh, et le prix. Faire payer 1 400 $ pour ce téléphone est obscène.

Le traitement des caméras de Samsung n’a tout simplement pas suivi la concurrence, et le fait d’emballer du matériel plus avancé ne le coupe pas. Il y a eu récemment une mise à jour qui semble avoir principalement corrigé la mise au point automatique, mais la qualité de l’image est toujours inférieure aux normes. Vous pouvez prendre de belles photos avec ce téléphone, mais la plupart d’entre elles semblent provenir d’un appareil de milieu de gamme – les bords sont constamment surestimés et les détails sont flous. La plage dynamique est également extrêmement incohérente. Je m’habitue au sentiment de déception abjecte quand je regarde la galerie après avoir pris des images. Ma femme, qui fait rarement des commentaires sur la qualité de l’image, m’a dit que certaines photos que je partageais de notre chien avaient l’air “douces”, et elle avait parfaitement raison. Ryne dit que le S20 Ultra “prend des photos terribles”. Soulignez le sien. Voici quelques exemples supplémentaires.

Ce téléphone est beaucoup trop cher, offrant peu ou pas de mises à niveau légitimes par rapport à la famille S10. Je sais que certaines personnes sont passionnées par la 5G, mais cela n’a pas d’importance en ce moment. Je bascule fréquemment entre les téléphones 4G et 5G, et je ne remarque aucun avantage de la 5G. Nous sommes à des années de la 5G, mais Qualcomm nous en met plein la gorge avec le Snapdragon 865. J’admets cependant que le 865 est une bonne puce en ce qui concerne les performances du système. Le S20 Ultra a démarré rapidement et est resté ainsi tout au long de mes tests.

Ce téléphone est déjà énorme, mais il est trop glissant et difficile à utiliser sans étui.

Les rumeurs indiquent que les ventes de S20 étaient mauvaises avant même que la pandémie de coronavirus ne s’installe, et je parierais que le prix était le principal problème. Samsung devra réfléchir longuement et sérieusement à la manière d’aller de l’avant. Ryne suggère que toute personne désireuse de dépenser 1400 $ sur un téléphone devrait obtenir le Z Flip à la place, et je suis d’accord. J’aime vraiment utiliser le Z Flip, et je vais probablement jeter le S20 Ultra dans un tiroir.

