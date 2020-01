Notre nouvel emoji cette année peut inclure un «baiser du chef», de la fondue, du thé à bulles et du dodo

Chaque année, le Consortium Unicode reçoit d’innombrables suggestions de nouveaux emoji à ajouter à la bibliothèque déjà exhaustive de designs. Emoji 12.1 a été publié l’hiver dernier et comprenait des succès tels que “fermier avec fourche” et “personne avec une canne à sonde”. À la fin de ce dernier cycle de proposition pour Emoji 13.0, Unicode avait sélectionné environ 60 conceptions qui sont désormais officiellement conçues et distribuées par chaque plate-forme utilisant des emoji.

Les mises à jour Emoji sont généralement publiées via des mises à niveau du système d’exploitation; Emoji 13.0 devrait tomber avec Android 11 cet automne. Google fait partie des centaines de personnes et d’entités qui soumettent des soumissions chaque année pour de nouveaux emoji, et pour les soumissions de cette année, Google a choisi de concentrer ses efforts sur la représentation, l’inclusion et la diversité. Il comprenait des emoji pour tous les sexes (et les personnes non sexistes) en tenue de mariage et pour prendre soin d’un enfant, ainsi que le drapeau transgenre. Google a également soumis avec succès “deux personnes se serrant dans ses bras” et “un visage légèrement souriant avec des larmes”, tous deux destinés à montrer un éventail plus large d’émotions et un contexte favorable.

Pour une utilisation plus spécifique, un emoji mammouth, dodo, théière et ours polaire sera également disponible. Il y a même du thé à bulles et des emoji à fondue sur leur chemin, parfaits pour planifier votre soirée sans dire un mot.

Si vous souhaitez voir une liste complète de ce qui sera inclus dans Emoji 13.0, consultez la liste d’Unicode ici.