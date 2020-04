Nous allons vous montrer comment obtenir des points d’écho pour 25 $ chacun – .

La grande vente Echo d’Amazon la semaine dernière a eu un certain nombre de bonnes affaires, y compris le nouveau haut-parleur intelligent Amazon Echo amélioré à son prix le plus bas jamais enregistré.

L’Echo Dot était également en vente, mais il n’a obtenu qu’une remise de 10 $ pendant la majeure partie de la semaine.

Toutes les offres d’Amazon de cette grande vente Echo sont maintenant terminées, y compris la remise sur le populaire Echo Dot – mais nous allons vous montrer comment économiser encore plus sur l’Echo Dot et en obtenir un à quelques dollars de son tout- temps bas prix.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Amazon a récemment détourné la majeure partie de son attention des produits non essentiels afin de libérer autant de capacité que possible pour fournir des fournitures médicales aux hôpitaux et aux gouvernements locaux. Bien sûr, l’entreprise ne s’est pas entièrement éloignée des produits non essentiels. Les appareils Amazon en particulier ont vu de grandes remises au cours des derniers mois, avec une nouvelle grande vente chaque semaine.

La semaine dernière, les haut-parleurs Echo d’Amazon et les écrans intelligents Echo Show ont été mis en vente avec des remises merveilleusement importantes. L’Echo était un achat particulièrement intéressant car il était disponible à son prix le plus bas, et d’autres offres offraient des réductions allant jusqu’à 50 $. L’accord sur le populaire Echo Dot d’Amazon n’était pas si bon, car il ne comportait qu’une remise de 10 $ pendant la majeure partie de la semaine.

Toutes ces offres sont terminées maintenant, ce qui est une déception si vous vous avérez justement manquer. Si vous avez l’œil sur quelques nouvelles enceintes Echo Dot, il s’avère que manquer cette vente est une bénédiction déguisée. Alors que les offres de la semaine dernière sont en effet révolues depuis longtemps, Amazon vient de ranger un tas d’enceintes intelligentes Echo Dot reconditionnées certifiées en stock et elles sont en vente pour seulement 24,99 $ pièce, avec les trois options de couleurs actuellement disponibles.

Pour ceux qui ne le savent pas, le programme Certified Refurbished d’Amazon est génial. De nombreux produits inclus dans le programme ne sont que des retours de base, et Amazon inspecte minutieusement chaque appareil qu’il certifie. Ils sont tous garantis d’apparence et de fonctionnement comme neufs, et ils ont même la même garantie exacte qu’une nouvelle version. Et bien sûr, si vous n’êtes pas satisfait de votre achat pour une raison quelconque, la politique de retour standard s’applique afin que vous puissiez le renvoyer pour un remboursement.

Si vous êtes à la recherche d’un Echo Dot (ou plusieurs), vous devez être fou pour laisser passer cette vente. 24,99 $ est à moins de 2,99 $ du prix le plus bas de tous les temps de l’Echo Dot de Prime Day et Black Friday l’an dernier, c’est donc l’une des meilleures offres jamais sur l’Echo Dot!

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.